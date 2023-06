Kronen styrker seg etter rente­beslutning: – Dette hjelper kronen

(E24) Med en dobbel renteheving minsker Norges Bank avstanden til andre sentralbanker, sier valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

Kopier lenke

Kopier lenke

Torsdag kom Norges Bank med sin rentebeslutning.

Sentralbanken hever styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 3,75 prosent. Det er det høyeste siden 2008.

Kronen styrker seg kort tid etter nyheten, skriver E24.

– Vi har en flytende kronekurs, og Norges Bank har ikke noe mål om å stabilisere kronekursen på et bestemt nivå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache under torsdagens pressekonferanse.

Norges Bank venter en kronestyrking på 5 prosent i løpet av prognoseperioden.

Rett før rentebeslutningen ble lagt frem klokken 10.00, kostet en euro 11,69 kroner og en dollar 10,63 kroner.

To minutter etter rentebeskjeden koster en euro 11,57 kroner og en dollar 10,51 kroner.

– Dette hjelper kronen. En viktig grunn til at den er så svak er at Norges Bank har hengt etter andre sentralbanker, men nå minker avstanden. Da får kronen litt mindre motvind, sier valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

Kronekursen styrket seg med omtrent 15 øre, ifølge Cekov.

Kronen styrket seg tydelig mot euroen da klokken slo 10.00.

– Så får vi se om dette holder seg. Nå har vi fått en sterkere krone, men spørsmålet er hvor lenge det varer.

– Mer haukete sentralbank

Valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen, kaller sentralbanken «haukete».

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

– Vi får en sterkere krone på bakgrunn av en mer haukete sentralbank, sier Knudsen.

Han sier Norges Bank har fått det litt mer travelt og derfor setter opp renten og oppjusterer rentebanen.

– Vi får en sterkere krone på bakgrunn av en mer haukete sentralbank, sier Knudsen.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i august», skriver Norges Bank.

– Det er en oppskriftsmessig reaksjon i valutamarkedet, både med tanke på beslutningen i dag og rentetoppen mot høsten. Det har på en måte vært priset inn i markedet.

Kronekursen blir viktig når Norges Bank gjør sine vurderinger fremover.

Valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen.

«Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet.», skriver sentralbanken.

Over forventningene

I mai kom prisveksten inn på 6,7 prosent. Det var 0,4 prosentpoeng høyere enn forventningen på 6,3 prosent.

Målt mot euroen styrket den norske kronen seg mot euroen med rundt 50 øre til 11,5 kroner i tiden etter at prisveksten for mai ble kjent.

Det er mer attraktivt for markedsaktører å eie valuta i land med høye renter. Blant de 10 landene med mest valutahandel (G-10) er det kun Japan og Sveits som har lavere renter, sa Cekov til E24 tidligere denne uken.

En svak krone gjør at det blir dyrere for norske bedrifter å importere varer fra utlandet. Det fører til at en del bedrifter skrur opp prisene for å motvirke de økte kostnadene.

I dette skjemaet kan du regne ut hvor mye utgiftene dine kommer til å stige de neste månedene. Legg inn lånebeløp, dagens rente og løpetid, så får du resultatet umiddelbart.