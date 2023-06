Subsea 7 kommer ikke med nytt bud på Dof

Beskjeden kommer etter at Subsea 7s bud ble avslått av styret i Dof før helgen.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 kommer ikke til å endre sitt bud på Dof uten at styret i selskapet uttrykker villighet til å gå inn i en konstruktiv dialog. Det skriver Subsea 7 i en børsmelding mandag.

Subsea 7 kom torsdag med et bud på «nye Dof» på 35 kroner per aksje. Dette budet ble fredag avvist av styret i Dof.

Rederiet er klare for børsnotering etter årevis med gjeldsforhandlinger, aksjonæropprør og konkurs.

Dof skrev før helgen at verdivurderingen var «langt under det de fleste aksjonærene har uttrykt villighet til å selge for i forkant av børsnoteringen». Rederiet trakk også frem at børsnoteringen ville blitt avbrutt om budet ble godtatt.

Subsea 7 hevder i børsmeldingen mandag at store Dof-aksjonærer de har vært i kontakt med har uttrykt støtte til det industrielle rasjonalt bak budet og elementet som inkluderer Subsea 7-aksjer.

Dersom budet ble akseptert ville det fordelt seg på 7 kroner i kontanter, og 28 kroner i nye Subsea7-aksjer. Dof-aksjonærene ville fått 11,5 prosent eierandel i Subsea7.

Mente budet var for lavt

Forvalter Erik Hagerup i Heimdal Forvaltning sitter med 2,5 millioner Dof-aksjer, og obligasjoner for 55 millioner kroner. Han sa til E24 før helgen at budet fra Subsea 7 var for lavt.

– Jeg forstår godt at de kommer med bud, men budet er altfor lavt. Det kommer aldri til å bli en transaksjon her, sa Hagerup fredag.

Han ventet også at det ville komme flere bud, og at andre også ville legge inn bud på Dof.

På vei tilbake på Børsen

Dof er på vei tilbake til Oslo Børs etter at årevis med gjeldsforhandlinger endte med aksjonæropprør og konkurs.

I den forbindelse henter selskapet friske penger gjennom salg av nye aksjer, og aksjeprisen er satt til 28 kroner. Det priser selskapet til 4,5 milliarder kroner før kapitalinnhentingen, basert på dagens aksjeantall.

John Fredriksen har tidligere meldt at han vil kjøpe aksjer for 250 millioner kroner. Totalt hentet Nye Dof 400 millioner i en emisjon i forbindelse med noteringen.

Noteringen skal skje 22. juni – enten på Oslo Børs eller på markedsplassen Euronext Expand.