Equinor-ansatte kan ha betalt 100 mill. for mye i skatt

(E24) En skattetabbe hos Equinor gjør at ansatte kan ha betalt nesten 100 millioner kroner for mye i skatt. Nå forsøker Equinor å finne ut hvordan nær 15.000 ansatte kan få pengene tilbake.

En feil fra Equinors side gjør at selskapets ansatte kan ha betalt om lag 100 millioner kroner for mye i skatt. Dette er selskapets konsernsjef Anders Opedal under et besøk på Sleipner-plattformen tidligere i høst.

Summen utgjør rundt 6500 kroner per ansatt, opplyser Equinor til E24.

Selskapet har informert de ansatte om feilen via interne kanaler torsdag.

Nå er Equinor i dialog med skattemyndighetene for å finne en løsning som gjør at de ansatte kan få tilbake pengene.

– Det er jo en feil, som vi er glade for at er oppdaget. Vi er i gang med å se på hvordan vi kan rette dette opp, sier pressetalsperson for finansiell kommunikasjon Rikke Høistad Sjøberg i Equinor til E24.

Rikke Høistad Sjøberg er pressekontakt for finansiell kommunikasjon i Equinor.

6500 for mye i skatt

Det som har skjedd er at Equinor har rapportert for høy inntekt for ansatte som fikk bonusaksjer gjennom selskapets program for aksjesparing i perioden fra 2017 til 2021. Slik sparing blir beskattet som lønn.

Feilen har ifølge selskapet ført til at den enkelte ansatte kan ha betalt flere tusen kroner for mye i skatt i denne perioden.

– Inntekten har blitt rapport om lag 14.000 kroner for høyt over en periode på fem år. Det har ført til at de ansatte har betalt inntil 6.500 kroner for mye i skatt. Siden det er nær 15.000 ansatte i denne ordningen, utgjør dette totalt 100 millioner kroner for mye i skatt for de ansatte i Equinor, sier Sjøberg.

– Når kan de ansatte eventuelt få disse pengene tilbake?

– Det kommer litt an på hvilken løsning vi finner med skattemyndighetene. Det blir trolig ikke i år, sier hun.

– En alvorlig sak

– Hva sier dere til de ansatte om dette?

– Først og fremst er vi glade for at noen ansatte oppdaget og meldte fra om feilen. Vi er i dialog med skattemyndighetene for å finne ut hvordan vi kan ordne opp i dette. Vi håper å finne en løsning der Equinor kan ordne opp dette på vegne av de ansatte, slik at den enkelte slipper å gjøre det selv, sier Sjøberg.

– Vil dere beklage overfor de ansatte?

– Vi vil først og fremst si at vi er glade for at det blir varslet, og at vi jobber med å rette feilen. Vi ser på dette som en alvorlig sak. Det er viktig for oss at de ansatte har tillit til at vår rapportering til skattemyndighetene er korrekt, sier hun.

– Hvordan informerer dere de ansatte?

– De ansatte er informert via interne kanaler i dag.

Equinors program for aksjesparing er en del av de ansattes lønnstilbud, og har eksistert siden 2004. Det er i dag over 16.500 som deltar i programmet, fordelt på 15 land.

– Går gjennom systemene

Feilen har skjedd i de ansattes lønnssystem, og har ikke noe med selskapets skatteinnbetalinger å gjøre.

Equinor som selskap regner med å betale enorme summer i skatt i år, etter flere rekordsterke kvartaler. Da Equinors konsernsjef presenterte tallene for tredje kvartal sa han at selskapet venter å betale 425 milliarder kroner i skatt i år.

– Men dere gjør vel ikke feil der?

– Denne feilen har jo skjedd et annet sted i systemet enn i den avdelingen som har ansvaret for å betale selskapsskatt. Men vi går gjennom systemene våre for å sikre at alt er i orden, sier Sjøberg.