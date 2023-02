To sjømateksportører får bøter etter eksport av kongekrabbe

Det var Tolletaten og Fiskeridirektoratet som anmeldte saken.

Bøtene er gitt fordi selskapene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt.

Men selskapene anses ikke for å ha brutt reglene med vilje for å oppnå fordeler, ifølge Økokrim. Og heller ingen enkeltpersoner holdes straffeansvarlige for det som har skjedd.

Det ene selskapet, Norwegian Seafood Company, har fått 4 millioner kroner i bot og i underkant av 5,7 millioner kroner i inndragning.

Det andre selskapet, Mathias Bjørge As, har fått 200.000 kroner i bot og drøyt 450.000 kroner i inndragning.

Det var etterkontroller av de to sjømateksportørene som avdekket uriktig opprinnelsesdokumentasjon, da det skulle eksporteres mer enn 380 tonn kongekrabbe til en verdi av rundt 150 millioner kroner.

– Brudd på opprinnelsesreglene i Norges frihandelsavtaler bidrar til dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører, og er noe vi ser alvorlig på, sier fungerende seksjonssjef Baard Nenseter i Tolletaten.

Bøtene og inndragningsbeløpene er satt ut fra tollfordelen og det økonomiske utbytte som selskapene fikk som følge av feilene.

Begge selskapene har vedtatt foreleggene.