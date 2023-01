Vil ha 59 millioner for ubeboelig luksusbolig – sliter med salget

(E24) Den eksklusive strandeiendommen er fortsatt usolgt, et halvt år etter at den ble lagt ut for salg. – Det er svært dårlige tider i luksusmarkedet, sier Boa-partner Odd Kalsnes.

Den verneverdige bebyggelsen på eiendommen er fra 1850 og har behov for full rehabilitering.

Erik Tangen

– Selgerne har hatt litt uflaks med timingen. Eiendommen ble lagt ut for salg akkurat da markedet begynte å kjølne, sier Odd Kalsnes, jurist og partner i Boa Eiendom, til E24.

Strandeiendommen på Landøya i Asker ble lagt ut for salg i månedsskiftet august/september i fjor, med en prisantydning på 63 millioner kroner. Det var Budstikka som først skrev om eiendomssalget.

Eiendommen har en tomt på over fire og et halvt mål, brygge og en privat strandlinje på 100 meter mot Oslofjorden. På tomten ligger en sveitservilla, bryggerhus, et anneks, et badehus og en garasje.

Siden den ble lagt ut for salg, har prisen blitt jekket ned med fire millioner kroner. Et halvt år senere er den fremdeles usolgt.

– Svært dårlige tider

Eiendommen er et dødsbo som selges av tre arvinger. Den har vært i familiens eie siden 1855. Kalsnes, som bistår arvingene med salget, mener timingen var uheldig.

– Med noen få unntak, som Tjuvholmen i Oslo, er det svært dårlige tider i luksusmarkedet. Selv om ikke prisfallet i boligmarkedet har vært særlig stort, er interessen for kostbare eiendommer merkbart mindre. Kan hende skyldes det at mange velstående personer, som kunne vært potensielle kjøpere, har flyttet ut av landet, sier han videre.

Ubeboelig og verneverdig

Både hovedhuset og den øvrige bebyggelsen anses som ubeboelig og har behov for totalrenovering.

Bygningene og uteområdet er verneverdige, og alle endringer må gjøres i samråd med Asker kommune.

– Opplysningene jeg har fått fra kommunen er at det må søkes hvis det skal gjøres store endringer på hovedhus og øvrig bebyggelse. Skal man bygge nytt må bygges opp i noenlunde samme stil, sier Kalsnes.

Fjordutsikt og privat strandlinje til tross, markedet har respondert lunkent på den kostbare strandeiendommen.

– Hadde fått 200 mill. på Bygdøy

Boa-partneren sier de jobber med en potensiell kjøper, og at det foreløpig ikke er aktuelt å kutte prisen ytterligere. Kalsnes sier det var en krevende øvelse å fastsette hvilken pris de skulle gå ut i markedet med.

– Dette er en unik eiendom som ikke lar seg sammenlikne med øvrige eiendommer i samme område, sier han.

– På Bygdøy tror jeg denne eiendommen ville kunnet gå for mellom 200 og 300 millioner, uavhengig av tilstanden på bygningene. På Snarøya i Bærum kunne vi nok fått mellom 70 og 100 millioner, sier Kalsnes videre.