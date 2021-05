Kollega om Andersen: – Mektig imponert

Tidligere NRK-kollega Stein Magne Os sier han aldri har opplevd Line Andersen som ufin. – Hun er fantastisk god på TV.

Line Andersen i Oslo tingrett torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Os jobbet i en årrekke sammen med Line Andersen og de øvrige ansatte i NRK-sporten som producer og journalist.

I sin vitneforklaring i Oslo tingrett torsdag avviste Os at Andersen skulle ha vært et problem for arbeidsmiljøet i sportsredaksjonen.

– Har du noen gang opplevd at Line har vært ufin? spurte Andersens advokat Tron Dalheim.

– Nei, det har jeg aldri opplevd, svarte Os.

Han sa at Andersen kunne «ta litt mer plass enn enkelte av oss andre».

– Line er jo veldig ambisiøs og vil mye, og kan bli veldig tydelig på hva hun vil. Men det er jo gjennom å diskutere ting at man kan komme opp med gode og kreativitet, sa Os, som avviste at Andersen skal ha hatt primadonnanykker.

– Nei, det vil jeg ikke si. Line har vært en integrert del av teamet, sa Os.

Line Andersen har saksøkt NRK for usaklig omplassering etter en konflikt i sportsredaksjonen i 2019.