Finnmark fortsatt avskåret fra Norge – finsk politi ringes ned av folk

Det gikk nye skred over E6 som er stengt like ved grensa mellom Finnmark og Troms søndag. – Stort sett hele Finnmark er sperret av fra Norge, sier politiet.

E6, veien som forbinder Finnmark med resten av kongeriket, blir trolig ikke åpnet med det første. Folk fra Finnmark som vil til Troms eller andre deler av Norge, må kjøre gjennom Finland.

Men på grunn av koronareglene er de finske grensevaktene strenge, og har varslet at de kun vil slippe gjennom folk som er på nødvendig reise. Det betyr i praksis jobbreise eller andre helt nødvendige reiser.

Det har flere finnmarkinger fått merke ved å bli avvist på grensa. Finske myndigheter har derfor opprettet et telefonnummer der man kan legge fram sin sak, og få ja eller nei til grensepassering, før man setter seg i bilen.

Den telefonen ringes ned, varsler politiet i Finnmark.

– Det som er viktig å presisere at finsk politi har sagt at fritidsreiser ikke er noe de tillater. Vi har etterspurt klare svar på hvem som får reise gjennom, men ikke fått det, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm i Finnmark politidistrikt til NTB.

Hun sier at fagfolk jobber på E6 for å avklare når veien kan åpne igjen, men at det gikk nye ras igjen søndag.

– Jeg tror ikke veien åpnes i morgen. Stort sett hele Finnmark er sperret av fra resten av landet, sier Søderholm.

Politiet i Finnmark håper saken kan løftes på et høyere nivå hvis stengningen av E6 blir langvarig, og at det kan bli inngått en tydeligere avtale med de finske grensevaktene.