Ansatte ble informert om nye kutt i bedriften tirsdag. I tillegg kan det komme permitteringer i oljeserviceselskapet.

– Politikere, med Erna Solberg i spissen, har vært tidlig ute med å fortelle at det begynner å gå bra i oljebransjen igjen, men det stemmer åpenbart ikke, sier klubbleder i Industri Energi i Aker Solutions, Tommy Angeltveit.

De ansatte ved subsea services-virksomheten på Ågotnes ble informert om nok en nedbemanning tirsdag. Forrige kuttrunde fant sted så sent som i januar i år.

Aker Solutions skriver i en e-post til Bergens Tidende at kuttene i selskapet skjer som følge av et utfordrende marked.

– Inntil 70 ansatte, både onshore og offshore, kan bli berørt av tilpasningene. I tillegg vil permittering benyttes som virkemiddel. Tiltakene iverksettes i løpet av andre halvår i år, skriver kommunikasjonsrådgiver i Aker Solutions, Stina Kildedal-Johannessen i e-posten.

Det er foreløpig uklart hvor mange permitteringer det kan bli snakke om.

– Ikke uventet

Klubblederen sier beskjeden kom uventet på en del ansatte, men at mange har skjønt tegningen. Særlig ansatte som har jobbet i avdelinger hvor det har vært lite å gjøre.

I 2014 hadde undervannsavdelingen på Ågotnes over 950 ansatte. Etter denne nedbemanningsrunden vil det være under 400 igjen.

– Etter den forrige runden har nok folk følt seg ganske trygge. Særlig siden både politikere og medier har snakket om at nedgangstiden i oljebransjen har begynt å snu. Vi tillitsvalgte som sitter tett på ledelsen har imidlertid skjønt at vi har en del igjen, sier han.

Tror på bedre tider

Subsea-senteret til Aker Solutions på Ågotnes leverer tjenester innen vedlikehold av undervannsinstallasjoner til oljebransjen i både Nordsjøen og resten av verden. Nå frykter Angeltveit at ledelsen ikke planlegger langt nok frem i tid, og at selskapet skal miste uvurderlig kompetanse når oppdragene begynner å strømme inn igjen.

– Jeg tror de tar litt ekstra i, men er redd for at de kutter for mye. Dette kan ødelegge for rekrutteringen til bransjen, og det kan føre til at dyktige folk begynner i andre bransjer, folk vi har veldig bruk for når det snur. Jeg synes det er dumt at ledelsen ikke ser lenger enn 3–6 måneder frem i tid, sier han.

For han har tro på at oppturen kommer.

– Det ligger større kontrakter der ute, så vi tror det kommer nok av jobber i årene som kommer, men de neste 12 månedene blir nok veldig tunge. Men vi kan risikere at vi ikke har nok flinke folk når det snur, sier han.