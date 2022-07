Politikerne mener gasskraftverket på Mongstad kan lette kraftkrisen. Equinor sier blankt nei.

Hvorfor vil ikke Equinor berge gasskraftverket? Og hvem var egentlig James Lovelock?

Gasskraftverket på Mongstad i Vestland.

1 Opedal nekter å trå på gasspedalen Equinor-toppsjef Anders Opedal viser til at gasskraftverket ikke er lønnsomt å ha i drift. Her er ukens mest bastante sitat: «Det er ikke oppgaven vår å sikre strømbackupen til Norge». Ordene tilhører Equinors konsernsjef Anders Opedal, og falt onsdag. Da presenterte han et ellers oppbyggelig driftsresultat for andre kvartal: 170 milliarder kroner. Men regnskapstallene druknet litt i stormen fra strømkrisen. Samme dag ba en allianse av Bergens Næringsråd, Nordhordland næringslag og fylkesordfører Jon Askeland i Vestland om at regjeringen må stanse nedleggingen av Equinors gasskraftverk på Mongstad. Så kastet rikspolitikerne seg på. Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyres Nikolai Astrup er for en gangs skyld enige, og mener det er meningsløst å stenge ned en gassturbin i et område der strømprisene er rekordhøye, skriver NRK. Hvorfor er Equinor så avvisende? Anders Opedal viser til at gasskraftverket har vært et gnagsår siden oppstart i 2010. Selskapet måtte bokføre tap på rundt hundre millioner kroner, før ledelsen vedtok å legge ned kraftverket for fem år siden. Equinor har riktig nok invitert andre aktører til å finansiere driften av kraftverket som en reserveløsning. Men ingen har meldt seg så langt.

2 Strømkrisen spiller splitt og hersk Strømprisen steg over fire kroner pr kWh i Sørvest- og Sør-Norge torsdag. Dette er neppe en rekord å juble for: Men torsdag denne uken brøt strømprisene i søndre deler av Vestland fylke, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold gamle fylke den fryktede firekronersgrensen. Det er dette prisområdet Statnett har døpt region NO2. Ifølge nettstedet Europower steg strømprisen til hele 4,22 kroner pr. kilowattime (kWh), regnet i gjennomsnitt for hele dagen. Den forrige rekorden er fra 21. desember i fjor, da prisen i området nådde 3,95 kroner for hver kWh. Strømprisens nevrotiske sommer: Dette gir enkelte steder underlige utslag. I Bjørnafjorden kommune går det et skarpt skille mellom øst og vest i kommunen. Kommunen er en sammensmelting av Os i vest og Fusa i øst. De to eks-kommunene ligger uheldigvis i forskjellige prisområder. Det betyr at en småbedrift på østsiden av Fusafjorden enkelte dager opplever å få dobbelt så høy strømpris som kollegene i tilsvarende bedrift på vestsiden. Ikke rart daglig leder i Sævareid Fiskerianlegg AS er provosert: – Vi kan ikke akseptere så brutale prisforskjeller, sier han til Bergens Tidende.

3 Kampen mot vindmøllene fortsetter De omstridte vindturbinene på Fosen i Trøndelag. I oktober i fjor serverte Høyesterett en såkalt milepæl-dom: Retten slo fast at vindparkene Roan og Storheia på Fosen i Trøndelag bryter med reindriftseiernes menneskrettigheter. Den mente vindanleggene vil få dramatiske konsekvenser for reindriften i området. Utfordringen var: Vindparkene var allerede i full drift, og produserer for fullt den dag i dag. Dette har skapt alvorlig hodebry, ikke minst for den Arbeiderparti-styrte regjeringen. Nå får den enda mer tyn, fra sine egne. Sørsamisk Arbeiderparti krever at regjeringen skal be utbyggerne om å rive vindturbinene på Fosen. Fra før har Trøndelag Arbeiderparti kommet med samme krav. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) påpeker også at reindriftssamenes rettigheter fremdeles blir krenket. Sametinget har flere ganger bedt om at vindturbinene må stanses. Nå har tinget fått svar, skriver NRK. Regjeringen har sendt et brev, der det heter at målet er å beholde både vindkraft og reindriften på Fosen. Hvordan staten skal klare det, er uvisst. Berit Ellen Jåma, som er leder for Sørsamisk Arbeiderparti er skuffet over moderpartiet sitt, og vil nå kreve et møte med regjeringen, skriver Klassekampen.

4 Gaia gråter litt nå James Lovelock døde tirsdag denne uken, på sin 103. bursdag. Ukens exit: Tirsdag denne uken døde James Lovelock, på dagen da han fylte 103 år. For natur- og miljøvernere, aktivister, økologer, forskere og mange andre, var den britiske vitenskapsmannen en legende. Han regnes som urfaderen for den moderne miljøbevegelsen. Lovelock var hovedperson bak «Gaia-hypotesen», altså ideen om at hele jordkloden er en tett sammenknyttet organisme, der alle levende skapninger og planter lever for og med hverandre. Ifølge et minneord i The Guardian, ble han tidlig sett på som litt av en villstyring. Han begynte arbeidet fra sitt enmannslaboratorium på 1960-tallet, da miljøvern stort sett var for spesielt interesserte. Med tiden ble han en slags guru, som drivkraft bak nokså betydelige undersøkelser av trusler mot kloden: Fra ødeleggelsen av ozonlaget, til fossilindustriens klimaødeleggelser. Gaia-hypotesen ble først kraftig utskjelt av dem som mente det var tåkeprat og tull. I dag er den blitt en grunnstein under den moderne klimavitenskapen. Lovelocks støtte til atomkraft-industrien høstet også en del hånlatter. Nå er det kraftkrise i hele Europa, og det er ingen som ler lenger.

