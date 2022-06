Nå er Equinors LNG-produksjon i gang på Melkøya

Nå er produksjonen av flytende naturgass (LNG) i gang igjen på Equinors LNG-anlegg på Melkøya. Anlegget ble i forrige uke startet opp igjen etter brannen i 2020.

Den første LNG-en er nå levert på tank, ifølge en melding fra Equinor.

– Med oppstarten av Hammerfest LNG ser vi frem til å legge ytterligere volum til allerede store gassleveranser fra Norge, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

– Dette har stor betydning i en periode hvor forutsigbare og pålitelige energileveranser er svært viktig for mange land og kunder, sier hun.

Leveransene fra Hammerfest LNG vil i full drift utgjøre over 5prosent av norsk gasseksport, opplyser selskapet. Hammerfest LNG leverer ved normal produksjon om lag 6,5 milliarder kubikkmeter i året.

Bidrar til høye gassleveranser

Gjenåpningen kan gi et viktig bidrag til å øke Norges gassleveranser, som er ventet å nå en ny rekord på 122 milliarder kubikkmeter i år. Norge har også justert produksjonstillatelsene på felt som Oseberg, Heidrun og Troll for å kunne opprettholde leveransene gjennom sommeren.

LNG-leveransene fra Equinor vil gi et lite, men viktig bidrag til Europas forsøk på å redusere avhengigheten av russisk gass. Europa importerte 155 milliarder kubikkmeter russisk gass i 2021.

Gassmangel i Europa har bidratt til å sende gassprisene til værs, og det har vært konkurranse mellom Asia og Europa om LNG-lastene. Equinor kan ha gått glipp av inntekter på 20 milliarder kroner etter Melkøya-brannen, har analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets anslått.

180 kilometer kabler skiftet

Ifølge selskapet har det daglig vært rundt 1.000 mennesker i jobb med å få anlegget i gang. I september 2020 ble Hammerfest LNG på Melkøya rammet av en alvorlig brann, og det ble pumpet mye saltvann inn i anlegget for å slokke den.

– Jeg vil takke alle ansatte, leverandører og partnere som har stått på for å gjøre anlegget klart til sikker oppstart. Dette er en stor og komplisert oppgave og hvor mye av prosjektet har vært gjennomført under en krevende pandemi, sier Rummelhoff.

Selskapet sier det har reparert avansert utstyr og kompressorer, sjekket over 22.000 komponenter og skiftet ut 180 kilometer med elektriske kabler, med omfattende smitteverntiltak.

LNG-tankere ligger nær anlegget og er klare til å ta imot LNG-laster til verdensmarkedet. Det tar noen dager å fylle tankene på Melkøya. Et skip kan inneholde om lag 1 terawattime (TWh) energi. Det betyr at 140 slike skip kan dekke hele Norges strømforbruk.

Fakta Dette er utsettelsene av oppstarten på Melkøya: I oktober 2020 anslo Equinor at reparasjonene ville ta om lag 12 måneder

I april 2021 opplyste Equinor at oppstarten ble utsatt til 31. mars 2022, grunnet stort arbeidsomfang og coronakrisen

I januar i år meldte Equinor at oppstarten ble utsatt til 17. mai, også det på grunn av coronarestriksjoner

16. mai i år ble det meldt om utfordringer med en kompressor, men Equinor ventet å ha anlegget i drift i løpet av en uke

22. mai i år opplyste Equinor til Reuters at anlegget skulle startes opp fredag 27. mai

Driften ble startet opp og nedkjølingen startet som planlagt 27. mai

2. juni leverte anlegget for første gang LNG til tank Les mer

Equinor og Ptils granskinger

Ingen personer ble skadet i brannen på Melkøya i 2020, men den resulterte i store skader på anlegget.

Petroleumstilsynet gransket brannen, og slo fast i en granskingsrapport at brannen startet i luftinntaket til en gassturbin, i forfiltre som ikke var skiftet siden 2015 og var fulle av insekter. Tilsynet avdekket avvik og ga pålegg til Equinor om å fikse dem.

Equinors egen rapport etter hendelsen pekte på at det ikke var en enkelt teknisk eller menneskelig svikt som førte til brannen, men at den skyldtes flere direkte og underliggende faktorer. Selskapet mente at det ikke ville ha hjulpet om filtrene hadde blitt skiftet ut oftere, men at brannen ville oppstått uansett på grunn av feil bruk av utstyret.

– To branner på landanleggene våre er helt uakseptabelt. Dette kan hverken jeg eller organisasjonen min leve med, sa Rummelhoff til E24 i mai 2021.