Fly, hotell og bensin er blitt dyrere. Ferieregningen øker.

Nordmenn står foran den første normale feriesommeren siden 2019. Men ferien er blitt mye dyrere siden sist.

Prisen for å fly har steget med 32 prosent det siste året. For de ferierende kommer dyrere hotell på toppen av dette.

Det er klart for den første normale sommerferien siden 2019. Pandemien er stort sett bekjempet og restriksjoner på reiser er fjernet.

Men det er likevel nok av mørke skyer på himmelen.

Prisveksten i Norge og utlandet har tatt av, det er køkaos på europeiske flyplasser, strømmen til elbilen er historisk dyr og bensinen koster rundt 27 kroner pr. liter.

Fredag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med tall for prisveksten i mai. Der er det nok av dystre nyheter for de som skal på ferie.

Kronens kjøpekraft svekket

Men først en annen pris: Prisen på utenlandske penger. Kronekursen påvirker alle innkjøpene i utlandet.

Kronen har stort sett holdt seg i ro det siste året, regnet mot pengene i nordmenns viktigste ferieland. Men det er noen unntak: Dollaren er blitt omtrent 10 prosent dyrere siste året, men svenske kroner er blitt omtrent 5 prosent billigere.

Sammenlignet med den siste sommeren før pandemien står det dårligere til. Regnet fra sommeren 2019 er euroen blitt rundt 4 prosent dyrere, svenske kroner 5–6 prosent dyrere og amerikanske dollar hele 10 prosent dyrere, regnet i norske kroner.

Dette gjør nordmenns ferie i utlandet tilsvarende dyrere, alt annet likt.

Dyrere mat

Høy prisvekst i Norge og utlandet er i stor grad konsentrert til strøm, drivstoff og mat.

Matprisene i de 19 eurolandene, Sverige og Danmark var i april rundt 7 prosent høyere enn for ett år siden.

Innkjøpene av mat i butikk er dermed blitt dyrere, mens restaurantprisene trolig ikke har steget like mye. Der vil en rekke andre kostnader inngå, for eksempel lønn til ansatte. Disse kostnadene har steget mindre enn selve maten.

Ved ferie i Norge er matprisene mindre å bekymre seg for: I mai var maten 3,1 prosent dyrere enn for ett år siden.

Dyrere med bensinbilen

Verre er det med kostnadene for strøm og drivstoff.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) melder at energiprisene i eurolandene i april var nesten 40 prosent høyere enn for ett år siden. I Danmark var denne prisveksten enda litt høyere, mens den i Sverige var litt lavere.

I Norge har pumpeprisen på diesel og bensin steget fra 16–17 kroner i fjor sommer til nå å ligge i området 25–27 kroner pr. liter.

10 kroner ekstra pr. liter betyr rundt 600 kroner økt drivstoffregning for en 100 mil lang bilferie, gitt at forbruket av fossilt drivstoff er 0,6 liter/mil.

Dyrere med elbilen

Mange skal på ferie med elbilen. Børsprisen på strøm sør for Dovre var i mai mer enn tre ganger så høy som i mai i fjor, regnet før nettleie og alle avgifter. Prisen har steget 1,16 kr kroner pr. kilowattime (kWh) på ett år.

Norsk elbilforening anslår at ladeprisen med hurtigladere typisk har steget fra rundt 5 kroner/kWh i fjor til rundt 6 kroner/kWh i år.

Tur-retur Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim betyr dette omtrent 200 kroner i økte ladeutgifter, sammenlignet med i fjor. Tur-retur Oslo-Tromsø vil det i år koste omtrent 700 kroner mer, ifølge elbilforeningen.

I den grad turen kan gjøres på hjemmeladet strøm, blir det mye billigere. Men prisøkningen fra i fjor blir omtrent den samme som ved hurtiglading, regnet i kroner.

– Selv om prisene har økt, er det mye billigere å kjøre elbil enn diesel- eller bensinbil, og det aller rimeligste er å lade der du overnatter, sier generalsekretær Christina Bu i elbilforeningen.

Påvirker ikke pakkeprisen

28. mai sa turoperatørene Apollo og Ving til Aftenposten/E24 at høy prisvekst sørover i Europa ikke direkte vil påvirke prisene på pakketurene denne sommeren. Prisene ble i stor grad forhandlet frem i fjor høst.

Heller ikke dyrere drivstoff gjennom vinteren og våren ser ut til å påvirke prisen på pakketuren.

– Vi har pr. i dag ingen planer om å sende krav om drivstofftillegg til de som har kjøpt reise hos oss, sier Marie- Anne Zachrisson, landsjef i Norge for turoperatøren Ving.

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i turoperatøren Apollo skriver det samme i en e-post. Apollo har ikke ettersendt ekstra regning for dyrere drivstoff. Slik regning kommer heller ikke frem mot ferien.

Dyrere å fly

Verre er det med flybillettene. Flydrivstoff er blitt dyrere i takt med at råoljeprisen det siste året har steget fra noe over 70 dollar pr. fat til over 120 dollar pr. fat nå.

Flybilletter ble billigere under pandemien, men da var det nesten ingen som reiste. Regnet i forhold til normalmåneden mai 2019 var flyprisene rundt 18 prosent dyrere i mai i år.

Det siste året frem til mai har billettprisen i luften steget med 32 prosent.

Dyrere på hotell

Aftenposten/E24 skrev 9. juni om fulle hoteller og høye rompriser i Oslo. Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting tør ikke spå om hotellprisene i Norge i sommer.

– Men forhåndsbestillingene i Norges syv største hotellbyer for i sommer er jevnt over mye bedre enn på samme tid i fjor. Det taler for flere gjester i år, og dermed ligger det slik sett an til at prisene kan bli høyere enn i fjor, sier han.

Dette er allerede underveis. SSB-tallene viser at «overnattingstjenester» i mai i år var knapt 23 prosent høyere enn mai i fjor.

Kaos på flyplassene

De siste ukene har det kommet mange meldinger om køproblemer ved store europeiske flyplasser En viktig årsak er at flyplassene ikke har fått ansatt nye folk etter oppsigelsene under pandemien. Dermed korker det seg i sikkerhetskontrollen og i bagasjehåndteringen.

I Norge har det ikke vært slike problemer.

– Hovedgrunnen er at vi ikke sa opp folk under pandemien, men permitterte dem. Dermed har det vært mye raskere å få dem tilbake på jobb, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Løwer i Avinor.

Han «håper og tror» at det vil gå smertefritt resten av sommeren også. Men problemene i utlandet kan forplante seg til Norge.

– Hvis et fly kommer sent inn til en norsk flyplass, så vil jo den forsinkelsen forplante seg til avganger fra Norge. Men det betyr ikke at det vil bli køer som i utlandet. Køene skyldes problemer med bemanningen. Det har ikke vi i Norge, sier Løwer.

Reisende som skal hjem fra utlandet i sommer bør følge nøye med på beskjeder fra flyselskapet

– Hvis du laster ned appen til flyselskapet, får du som regel beskjedene rett inn på telefonen din, sier Løwer.