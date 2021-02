Fugleinfluensa påvist i menneske i Russland

Russiske forskere har for første gang påvist smitte fra fugleinfluensa i et menneske. Oppdagelsen er innmeldt til Verdens helseorganisasjon WHO.

NTB

Det svært smittsomme viruset er dødelig hos fugler, men det er aldri tidligere meldt om tilfeller hos mennesker.

Det er lederen for det russiske helsetilsynet Rospotrebnadzor, Anna Popova, som informerte om funnet av H5N8.

Forskerne ved Vektor-laboratoriet fant smitten hos sju arbeidere på en kyllingfarm i det sørlige Russland, der det var et utbrudd av fugleinfluensa i desember. Ingen av de sju var alvorlig syke.