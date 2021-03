Salmonellasmitte knyttet til tysk storfekjøtt i norske produkter – mer kjøtt kan være infisert

Salmonellautbruddet i en rekke fylker, deriblant Vestland, knyttes til storfekjøtt fra Tyskland. Flere produkter av karbonade- og kjøttdeig trekkes tilbake, og mer kan det bli.

Norgesgruppen tilbakekaller enkelte holdbarheter av karbonadedeig, kjøttdeig og burgere merket med Folkets, Meny, Spar og Kiwi, etter funn av salmonella. Alle produktene er utgått på dato, men forbruker kan likevel ha disse i fryseren. Foto: Norgesgruppen / NTB

NTB – Anna Nesje

Den samme bakterien som har gjort folk syke, er funnet i partiet med tysk storfekjøtt, opplyser Mattilsynet.

Norgesgruppen tilbakekaller flere typer karbonadedeig, kjøttdeig og burgere merket med Folkets, Meny, Spar og Kiwi. Alle produktene det gjelder, er utgått på dato, men folk kan likevel ha disse i fryseren, understreker selskapet i en pressemelding.

Hvilke produkter det er snakk om, finner man på selskapets hjemmeside. Norgesgruppen vil i samråd med Mattilsynet og FHI følge opp kunder som har blitt syke, og som ønsker kontakt.

De ber også folk som er engstelige etter å ha spist kjøttdeig, om å ta kontakt med lege.

– Spiste rått kjøtt

Til sammen 22 smittetilfeller er registrert, og ti personer er blitt så dårlige at de ble innlagt på sykehus.

– Flere av personene som har blitt syke, har oppgitt å ha smakt på rå karbonadedeig som sannsynligvis er produsert av råvare fra dette partiet, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

FHI melder at prøvene er tatt i slutten av januar og fram til siste uke av februar. De smittede bor i Viken (11), Oslo (3), Innlandet (2), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland.

Flere kan blir trukket

Mattilsynet jobber nå videre sammen med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten for å finne ut om også andre kjøttvarer skal kalles tilbake.

– Noe av partiet har blitt solgt til andre virksomheter, og vi jobber fortsatt med å spore dette, sier Kaupang.

Det tyske storfekjøttet ble importert til Norge av Prima Jæren. Firmaet har fortsatt deler av partiet på fryselager, men Mattilsynet har båndlagt disse varene.

En prøve tatt av Prima Jæren selv i slutten av januar i år, avdekket salmonella i kjøttet. Veterinærinstituttet fant så ut at det var er snakk om Salmonella Enteritidis. Da FHI oppdaget at folk var blitt syke av nettopp denne bakterien, sammenlignet Veterinærinstituttet og FHI prøvene og fant at de var genetisk like.

Varmen dreper bakterien

Det blir jevnlig funnet salmonella i importert kjøtt, ifølge Mattilsynet. Når bakterien oppdages, må kjøttet behandles slik at det ikke lenger utgjør smitterisiko, for eksempel ved varmebehandling.

Mattilsynet undersøker nå hvordan smittefarlig kjøtt kan ha kommet på markedet.

Så oppfordrer de alle til å ha god kjøkkenhygiene og håndhygiene for å slippe å bli syke:

– Nå du lager mat, bør du alltid bytte redskap mellom de ulike råvarene, og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Alternativet er å vaske redskapene godt mellom hver oppgave. Da unngår du å overføre sykdomsfremkallende bakterier fra en råvare til en ferdig rett.