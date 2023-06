Ny mineralstrategi: Vil fortsatt tillate sjødeponi

(E24) Regjeringen vil etablere hurtigspor for mineralnæringen og vil fortsatt tillate lagring av gruveavfall i norske fjorder.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger frem regjeringens nye mineralstrategi onsdag klokken 14.

Dagen etter at regjeringen annonserte at de ville åpne opp for utvinning av mineraler på havbunnen, kommer strategien for landbaserte mineraler.

Regjeringen vil nå satse på mer mineralutvinning i Norge, og peker mot det EU anser som kritiske mineraler som utgangspunkt. Fensfeltet er nevnt som et av områdene regjeringen ønsker å se nærmere på.

– Norge har sannsynligvis Europas største forekomster av sjeldne jordarter og metaller. Målet mitt er at vi skal utvikle flere av disse prosjektene i Norge, og at det skal skje raskere, sier en entusiastisk næringsminister til E24.

Regjeringen vil også vurdere å opprette et statlig mineralselskap.

– Vi bør bruke hele den næringspolitiske verktøykassen. Derfor vil vi blant annet vurdere om det skal opprettes et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvareressurser, sier Vestre.

Høyest opp på agendaen, ifølge statsråden, er miljø og bærekraft.

Men det betyr ikke at det blir slutt på sjødeponi, altså lagring av gruveavfall i norske fjorder, en praksis som miljøvernere kritiserer kraftig.

– Mineralstrategien inneholder ikke noen endring i regelverket som regulerer utslippstillatelsen, altså forurensningsloven, bekrefter Vestre.

Utvalg skal se nærmere på deponi

Næringsministeren mener det er fordeler og ulemper med ulike deponeringsformer.

– Det er en av de tingene jeg vil at et uavhengig ekspertutvalg skal se nærmere på, sier han.

– Norge et av tre land som tillater gruvedumping i sjøen. Er vi ikke litt bakpå her?

– En av grunnene til at vi tillater dette i Norge er at vi har store og dype fjorder. Miljødirektoratet, som har ansvar for regelverket, mener at det vil variere hva som er mest hensiktsmessig av landdeponi og sjødeponi med tanke på miljøet. Det varierer fra prosjekt til prosjekt, sier Vestre.

Utenfor Tøyen Factory, hvor næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger frem mineralstrategien, er det protester mot mineralutvinning på havbunnen og sjødeponi.

Samtidig registrerer han at debatten om sjødeponi, som også investorer som Nordea og Storebrand har blandet seg borti, er betent.

– Det har jeg stor respekt for, sier Vestre.

Krav om resirkulering

Selv om regjeringen vil tillate sjødeponi, varsler Vestre at de vil stille en rekke miljøkrav til mineralnæringen.

Det stilles blant annet krav til gjenbruk og resirkulering, og målet er at gruveaktører skal utvinne mineraler uten å slippe ut klimagasser innen 2030.

Mineralstrategien består av fem hovedtrinn: Raskere utvinning og produksjon av norske mineraler gjennom hurtigspor for behandling av konsesjonssøknader, samt geofysisk kartlegging av norske mineralforekomster.

Gjenbruk og resirkulering skal være hovedregelen. Det betyr å minimere overskuddsmasser og krav om en plan for gjenbruk av overskuddsmasser.

Nullvisjon om bruk av kjemikalier som ikke er miljøsertifisert og et mål om nullutslippsmaskiner fra 2030.

Mobilisere privat kapital og ta noe av risikoen gjennom Grønt industriløft og vurdere et statlig mineralselskap eller fond.

Styrke samarbeid om råvaretilgang og robuste verdikjeder med EU og europeiske land.

– Nye prosjekter må sannsynliggjøre og dokumentere hvorfor det er behov for å ta ut nye jomfruelige materialer før tillatelse gis, sier Vestre.

En annen hovedregel handler om at aktørene må vise til hvordan de kan bruke overskuddsmasse fra gruvedrift i sidestrømmer eller i annen næringsvirksomhet.

– Vi innfører også en nullvisjon om kjemikalier som ikke er miljømerket, sier Vestre.

Vil ikke ofre urfolksrettigheter

Gruvedrift ved Førdefjorden og Repparfjorden har skapt stor debatt. Miljøorganisasjoner har låst seg fast i maskiner og holdt demonstrasjoner. Nordea har solgt seg ut av gruveselskapet Nordic Mining grunnet sjødeponi, og Nussir har mistet sin milliardkontrakt for utvinning ved Repparfjorden.

Nå vil regjeringen gi hurtigspor for enkelte prosjekter som anses som viktige. Regjeringen vil prioritere prosjekter med det de kaller «høy miljøbevissthet» og gi raskere behandling av konsesjonssøknader.

– Kan man forvente at det blir mindre motstand mot gruvedrift enn for eksempel vindkraft eller andre typer naturinngripende prosesser?

– Alle industrielle virksomheter har en påvirkning på miljøet. Og all industripolitikk bør handle om av å redusere både ressursbruk og arealutnyttelse. Tiltakshaver skal dokumentere at de har valgt de mest skånsomme arealinngrepene, sier Vestre.

Organisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er blant dem som er svært kritiske til sjødeponi. Her fra en aksjon ved Førdefjorden.

– Med Fosen-dommen i bakhodet – når det gjelder mineraler, skal vi ofre mer av urfolksrettigheter?

– Vi skal ikke ofre urfolksrettigheter for noen industriprosjekter. Folkeretten ligger fast, og vi har lært mye av Fosen-saken. Jeg er veldig opptatt av, og hele næringen er opptatt av, at vi skal ha god dialog, reelle konsultasjoner og at vi skal finne felles løsninger. Det innebærer selvfølgelig tidlig involvering.

Se listen over miljøkrav her: Overskuddsmasser skal minimeres i alle prosesser

Krav om sirkulær forretningsplan

Behovet for uttak av jomfruelige ressurser skal dokumenteres

Regjeringen vil ha markedsplasser for byggeråstoff

Ekspertutvalg skal foreslå nye miljøkrav for deponering

Ser til private aktører

På spørsmål om hvem som skal betale for det Vestre omtaler som bærekraftig gruvedrift, svarer næringsministeren at «bærekraft er lønnsomt».

– Kundene etterspør mer bærekraftige løsninger for å få tilgang til gunstig finansiering. Det ser vi allerede. Industriprosjekter som leverer godt på klima får rett og slett lavere renter enn det andre prosjekter får. Forsikringsselskapene er også mer innstilt på å gå inn i slike prosjekter, sier næringsministeren.

Han mener det ikke er noen motsetning mellom bærekraft og verdiskaping.

– Blir det noen støtteordninger for å få dette opp å gå?

– Det får vi se på når vi legger frem strategien. Vi har jo høye ambisjoner i Grønt Industriløft, der mineraler er en felles forutsetning, sier Vestre.

Mineraler som utgangspunkt

Grønt Industriløft er en uttalt strategi over næringer regjeringen mener Norge skal satse på fremover. Det gjelder blant annet havvind, batterier og hydrogen, og regjeringen har lovet 60 milliarder kroner i støtte til disse næringene.

– Hvordan skal vi få råd til alt vi skal satse på?

– Målet vårt er jo helt klart å mobilisere mest mulig privat kapital til de grønne skiftet. For at dette skal skje raskere, har også staten sagt at vi er villige til å være med og risikoavlaste deler av dette, sier Vestre.

I statsbudsjettet ble det satt av 10 millioner til kartlegging av mineralressurser, og i revidert statsbudsjett blir det bevilget ytterligere 20 millioner.

Næringsministeren avkrefter at det er norske skattebetalere som skal finansiere mineralnæringen og det grønne skiftet.

– Det er privatkapital, fordi privatkapital ser at dette over tid vil gi god avkastning til eierne, sier Vestre.

Ønsker ikke isolasjonisme

I arbeidet med mineralstrategien har sikkerhetspolitiske betraktninger veid tungt. Krigen i Ukraina, økte geosikkerhetspolitiske spenninger og stormaktsrivalisering har vært tema, ifølge Vestre.

– Det får selvfølgelig betydning for vår evne til å kunne ha tilgang til kritiske mineraler. Det er Europa og USA opptatt av. Vi er også opptatt av det.

– Samtidig er denne regjeringen opptatt av frihandel og av å ha et samarbeid med verden. Vi trenger et regelstyrt handelssystem, og vi jobber aktivt for å få flere handelsavtaler. Vi ønsker ikke mer isolasjonisme. Samtidig er det viktig for oss at vi har kontroll på riktige verdikjeder.

– Skal Kina få lov til å kjøpe mineraler?

– Vi har gjort et vesentlig arbeid på utenlandsinvesteringer. Vi ser det i lys av sikkerhetsloven, og vurderer også at det kan være eksempler der sikkerhetsloven ikke er tilstrekkelig. Derfor har vi satt ned et utvalg som kan vurdere dette, sier Vestre.

– Men utgangspunktet for Norge er at vi er en åpen økonomi, sier han.