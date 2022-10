Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

(E24) Regjeringen har strammet inn pengebruken, men hva betyr det for din lommebok?

Regjeringen Støre vil bruke 316,8 milliarder oljekroner på neste års budsjett.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Saken oppdateres ...

Her ser du hva statsbudsjettet kan bety for din økonomi, skriver E24.

Strøm

I dag dekker staten 90 prosent av strømprisen over 70 øre pr. kilowattimer (kWh), inntil du har brukt 5.000 kWh.

Denne strømstøtten er vedtatt ut mars neste år. Regjeringen foreslår at ordningen forlenges ut 2023, men at staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre pr. kWh fra april til september, og at den støtten økes til 90 prosent igjen fra september og ut året.

Fakta Hvordan henger et stramt statsbudsjett og rentene sammen? I flere måneder har statsministeren vært tydelig på at statsbudsjettet skulle strammes inn. Det kan kanskje virke rart at pengebruken må kuttes, når staten tjener store summer på høye olje-, gass – og strømpriser. Men hadde regjeringen brukt mer penger, gitt folk enda mer å rutte med gjennom for eksempel skattekutt, mindre avgifter eller støtteordninger, så ville folk hatt mer penger å bruke på andre saker og ting. Om flere lommebøker søker de samme varene og tjenestene, vil det kunne bidra til å presse de allerede høye prisene ytterligere opp. Prisveksten (inflasjonen) var i august oppe på 6,5 prosent, mens Norges Bank ønsker at denne skal være på rundt 2 prosent. For å oppnå det, bruker sentralbanken det å heve styringsrenten som verktøy. Det har Norges Bank gjort gjennom hele året og styringsrenten er nå på 2,25 prosent. Når renten heves, koster det mer for folk å ha lån i banken eller ta opp lån. Og dermed har folk mindre penger å bruke på andre ting, som kan bidra til at andre priser går ned. Les mer

Familien

Regjeringen sørger for at det ikke skal koste mer enn 3.000 kroner i måneden for en barnehageplass. Dersom du bor du i Nord-Troms eller Finnmark blir barnehage helt gratis.

Enslige forsørgere får en økning i satsen for utvidet barnetrygd fra 1.054 kroner til 2.016 kroner pr. måned.

Den ordinære barnetrygden videreføres på dagens nivå. Det er 1.676 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1.054 kroner i måneden for barn over 6 år.

Skatt

Hvordan skattene endres, vil slå ulikt ut basert på hvor stor lommeboken din er.

De med «vanlig inntekt» skal betale mindre i skatt. En familie med to lønnsinntekter på 550.000 kroner vil med regjeringens forslag betale om lag 7.800 kroner mindre skatt i 2023 enn i dag.

Personer med høye inntekter (over 750.000 kroner i året) får økt trinnskatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt.

Formuesskattesatsen, for personer med formue mellom 1,7 og 20 millioner, økes fra 0,95 til 1,0 prosent. Utbytteskatten økes fra 49,5 til 51,5 prosent.

Les også 7 spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

Jobb

Det skal lønne seg å være fagorganisert, mener regjeringen. Det såkalte fagforeningsfradraget øker til 7.700 kroner.

Det betyr at du kan trekke denne summen fra inntekten du betaler skatt av, dersom du er medlem av en fagforening.

Unge

Er du videregåendeelev vil du få økt stipend hvis du bor hjemmefra. Borteboerstipendet øker med 660 kroner i måneden. Er du yrkesfagelev vil du også få økt stipend for utstyr.

Er du student vil du kunne få mer i studielån. Regjeringen foreslår at det såkalte basislånet øker med 3.600 kroner, opp fra 1.500 kroner, som regjeringen egentlig hadde lagt opp til.

Har du studielån vil det fremover bli enda mer gunstig å bo i Troms og Finnmark, om regjeringen får det som de vil. De ønsker nemlig at folk skal kunne få kuttet studiegjelden sin med 30.000 kroner i året fra neste år, opp fra 25.000 kroner i år.

Er du utenlandsstudent i Norge, og er fra et land utenfor EØS og Sveits, må du fra neste år betale for utdanning i Norge. Det har i lang tid vært gratis også for heltidsstudenter fra utlandet å studere i Norge. Nøyaktig hva det vil koste er ikke kjent, men universitet og høgskoler vil kunne kreve studieavgift fra august 2023.

Bil og reise

Fergeprisene skal ned 20 prosent sammenliknet med i år. Det blir også gratis å ta ferge til og fra øyer uten forbindelse til fastlandet. Regjeringen planlegger at prisendringene skal rulles ut fra 16. august neste år.

Omregistreringsavgiften for elbiler foreslås økt til samme nivå som for øvrige personbiler. Regjeringen at elbiler skal beskattes likt som andre biler i beskatningen av firmabiler. I dag har elbiler en rabatt på 20 prosent.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen endringer i reisefradraget. Fradraget økes fra 1,65 til 1,70 kroner pr. kilometer, og at kravet for å få reisefradrag økes fra 14.000 til 14.400 kroner.

Tobakk og alkohol

Taxfreekvoten halveres på snus og sigaretter. I 2023 vil regjeringen at folk skal få ta med seg 100 sigaretter, 125 gram tobakksvarer (som f.eks.. snus) og 100 blad sigarettpapir over grensen.

Vedskolen Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post. Meld meg på