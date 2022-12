Telia innfører gebyr for BankID på mobil

I overgangen til utfasing av BankID på mobil innfører Telia gebyr på tjenesten.

BankID på mobil skal fases ut og erstattes av BankID appen.

Fra 16. desember vil det koste 0,99 kroner å bruke BankID på mobil dersom man har Telia som abonnement, ifølge NRK.

Det skjer som et ledd i overgangen til ny BankID app.

– Vi har innført betaling fordi vi ønsker at kunder skal ta i bruk BankID på app, sier informasjonssjef i Telia Daniel Barhom til NRK.

Utfasingen av BankID på mobil startet i september, den nye løsningen er uavhengig av mobilens simkort.

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet, altså et slags digitalt pass for å bekrefte hvem du er. I tillegg til legitimering skal BankID appen også kunne brukes til elektronisk signering.

Følger Telenor

Allerede i 2014 innførte mobilselskapet Telenor gebyr på tjenesten, kundene må betale 0,49 kr for bruk av BankID på mobil.

I 2021 brukte nordmenn BankID i underkant av 1 milliard ganger, tilsvarende omtrent 200 ganger per person.

Det er fortsatt mulig å benytte vanlig BankID med kodebrikke. I oktober hadde om lag 1,3 millioner nordmenn tatt i bruk den nye appen, ifølge DNB.