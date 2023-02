Sterkere enn ventet fra Schibsted

Mediekonsernet snur i pluss i fjerde kvartal og foreslår utbytte på nær 500 millioner kroner.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund legger frem resultater for fjerde kvartal 2022. Bildet er fra en tidligere anledning.

Schibsteds brutto driftsresultat (ebitda) (ebitda)Brutto driftsresultat, det vil si resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) stiger til på 651 millioner kroner i fjerde kvartal, viser ferske tall fra det internasjonale mediekonsernet.

– Jeg er glad for å kunne rapportere at konsernets ebitda endte 3 prosent over fjerde kvartal året før, og bryter den nedadgående trenden de siste kvartalene, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i børsmeldingen om resultatene.

På forhånd var det ventet ebitda på 593 millioner kroner for fjerde kvartal 2022, ned fra 634 millioner på samme tid året før, ifølge Infront TDN Direkt.

– Vi har navigert gjennom røft farvann i 2022 og brukt fjerde kvartal til å ytterligere tilpasse oss endringene rundt oss, med fokus på å få ned kostnadene og justere vår kapitalallokering, sier Skogen Lund videre.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no og Lendo.

Resultatfall i nyhetsmediene

Schibsted opprettholder målet om en årlig inntektsvekst på 8–12 prosent for Nordic Marketplaces på mellomlang til lang sikt. I fjerde økte inntektene her med 6 prosent til 1,2 milliarder kroner, som ga et brutto driftsresultat på 430 millioner kroner.

For nyhetsmediene er målet en ebitda-margin ebitda-marginDriftsmarginen er driftsresultat som prosentandel av driftsinntektene. Dette tallet sier altså hvor stor del av driftsinntektene som er overskudd. på 10–12 prosent på mellomlang sikt, men det ligger fortsatt ikke an til at det målet nås i år.

Grunnen til det er blant annet betydelig høyere kostnader for papiravisene, men også svakere utvikling i digital annonsering gitt usikkerhet i økonomien.

I fjerde kvartal falt inntektene i denne divisjonen med 2 prosent til 2,0 milliarder, mens ebitda falt 21 prosent til 180 millioner.

Schibsted varslet i januar kostnadskutt med mål om å spare 500 millioner i News Media (mediedivisjonen) i løpet av de neste to årene.

Basert på resultatene for 2022 foreslår selskapet et utbytte på 2,0 kroner per aksje, som tilsvarer 469 millioner kroner totalt.

Snur i pluss

Schibsted totale inntekter steg til 3,99 milliarder i fjerde kvartal fra 3,94 milliarder på samme tid i fjor. Dermed snudde resultat før skatt fra underskudd til et overskudd på 464 millioner kroner i kvartalet.

Totalt for 2022 endte underskuddet likevel på 22,5 milliarder, mye grunnet tidligere nedskrivninger relatert til børsfallet i Adevinta.

Adevinta ble skilt ut fra Schibsted i 2019, og inkluderer digitale markedsplasser over store deler av verden. Schibsted eier likevel fortsatt i underkant av en tredjedel av selskapet.

Både Adevinta- og Schibsted-aksjen har fått en god start på året, med solid tosifret vekst. Oppgangen kommer etter et brutalt fall i fjor, samtidig med det globale børsfallet i teknologiselskaper.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.