Bønder kutter prisen på kjøttdeig og bacon – butikkene lover å følge etter

Etter sviktende salg og overfylte lagre kutter bøndene prisene på populære kjøttvarer – og butikkene sier de vil følge etter.

Varene i kjøttdisken blir nå litt billigere etter ett år med rekordvekst i prisene.

NTB

Lavprisbutikkene Kiwi, Rema og Extra sier alle til VG at de har satt ned prisen på kjøttvarer fra 1. september.

Samtidig som kjøttprisene har steget, har salget stupt siden sommeren, skriver VG. Før jul vil det være 7000 tonn storfe og 4000 tonn med gris på lager. Det er spesielt overskudd av sideflesk og råvarer til kjøttdeig.

– Det er sjelden vi ser så store volum, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked til VG.

Nå tar Nortura – bøndenes samvirke/forening – grep for å øke salget, og kutter prisen på svin og storfe. Svineprisen kuttes med 80 øre per kilo og storfeprisene kuttes med 4 kroner kiloet. Priskuttet skal vare ut året.

Økonomiprofessor Øystein Foros sier det er uvanlig at Nortura går offentlig ut med prisavslag, og han tror dette kan være et forsøk på å legge press på dagligvarekjedene for å videreføre prisreduksjonen til kundene.

– Det er interessant i seg selv at Nortura går ut med prisavslaget, for vanligvis sies ingenting offentlig om nivå på innkjøpsprisene, sier han.

Prisveksten på mat har vært rekordhøy det siste året. Bacon og kjøttpålegg har økt 7,4 prosent på ett år, storfe 9,9 prosent og svinekjøtt er blitt 1,9 prosent dyrere.

Priskuttet ble først omtalt i Nationen i august.