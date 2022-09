Røkke tilbake på norsk jord – dro rett på verftsbesøk

(Aftenposten/E24) Tirsdag returnerte Kjell Inge Røkke til Norge for første gang siden han emigrerte til Sveits. Målet for turen var å inspisere forskningsskipet «Rev» – prestisjeprosjektet som er kraftig forsinket.

Kjell Inge Røkke forlot Vigra flyplass kl. 18.13 tirsdag etter et nesten ni timer langt besøk på Sunnmøre.

– Jeg er her i anledning «Rev», var det eneste Kjell Inge Røkke ønsket å si etter det nesten ni timer lange besøket på Sunnmøre tirsdag, skriver Aftenposten.

Han ankom Vigra flyplass utenfor Ålesund tidlig på formiddag med Akers privatfly, etter en to og en halv times flytur fra Milano.

Fra Vigra er det rundt en times kjøretur til verftsgruppen Vard sitt verft i Brattvåg. Her ligger det kombinerte forskningsskipet og luksusyachten «Rev».

Fartøyet ble bestilt tilbake i 2017 av selskapet Rosellinis Four-10, som igjen eies av Kjell Inge Røkke og hans familie. Det 183 meter lange skipet skulle etter planen ut på sitt første seilas for halvannet år siden, men byggingen har ikke gått etter planen.

Verftet: – Ingen kommentar

Verken Røkke eller verftet ønsket tirsdag å gi noen detaljer fra besøket. Det er imidlertid grunn til å tro at Røkke både inspiserte skipet og hadde samtaler ved ledelsen i Vard, enten i Brattvåg eller ved hovedkontoret i Ålesund.

– Dette har jeg ingen kommentar til, svarer kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll i Vard på spørsmål om Røkkes besøk.

Heller ikke verftsdirektør ved Vard Brattvaag, Dag Vikestrand, ønsker å kommentere besøket.

Kjell Inge Røkke hastet, nesten ubemerket, gjennom en sideport på Vigra flyplass tirsdag – før flyet hans satte kursen mot Stockholm.

Må kanskje vente til 2024

«Rev» skal både skal brukes til forskning på verdenshavene og være en luksusyacht. Røkke selv har tenkt å bli den fremste brukeren av yachten.

Til det amerikanske bladet Forbes har Røkke uttalt han ønsker å tilbringe to måneder om bord hvert år.

«Rev» skulle vært ferdig sjøsatt og døpt i mai 2021. Men nå snakkes det både om 2024 og i verste fall 2026 før det er i drift. Budsjettet på opprinnelig mellom tre og fire milliarder kroner for å bygge skipet, ligger an til å bli kraftig overskredet.

Ifølge Røkke og daglig leder Nina Jensen i hans filantropiske norske selskap REV Ocean AS har verftet Vard hovedskylden for dette. De mener at Vard ikke har lykkes med å løse tekniske utfordringer og problemer knyttet til fartøyets vekt.

– Vårt beste estimat på nåværende tidspunkt er at dette medfører en forsinkelse på tre til fem år før skipet er operativt, sa Jensen til Dagens Næringsliv i fjor sommer.

Fakta Røkkes «Rev» Skipsnavnet «Rev» står for Research Expedition Vessel

«Rev» veier cirka 17.500 tonn og er 183 meter langt. Toppfarten er 17,8 knop.

Skipets forskningsdel har åtte laboratorier, to ubåter, hvorav en ubemannet som kan dykke til 6000 meter, to helikopterplattformer og et auditorium med 35 seter.

Skipets luksusyachtavdeling har en enorm «eiersuite», flere bassenger og boblebad.

Skipet skal eies av det Cayman-registrerte selskapet Rosellinis Four-10 Inc., men skal driftes av norske REV Ocean AS. Les mer

Voldgift mellom Røkke og Vard

Vard som nå eies av den italienske verftsgruppen Fincantieri, skal derimot mene at forsinkelsene og overskridelsene skyldes stadige endringer fra Røkkes side. Verftet mener dette er årsaken til at det er blitt for tungt.

Hvem som har skylden og hvordan kostnadsoverskridelsene skal fordeles, har Røkke og Vard møttes i en voldgift om i år. Det er imidlertid ikke kjent utenfor de to partene hva som ble resultatet av denne voldgiften.

Røkkes eierselskap TRG har ved utgangen av 2021 regnskapsført 1,5 milliarder kroner i lån til prosjektet. For årene 2020 og 2021 har TRG til sammen brukt 61 millioner kroner på driften av REV-prosjektet.

Røkke kjenner for øvrig Vard Brattvåg meget godt. Han selv ble hovedeier i verftet helt tilbake i 1993. Men Røkkes børsnoterte industrikonsern Aker solgte alle verftene sine i 2007.

Stridens kjerne: Det kombinerte forskningsfartøyet og yachten «Rev», her fotografert ved kai i Ålesund i april i år. Nå ligger den ved Vard-verftet i Brattvåg.

– Vil gi tilbake til samfunnet

Første gang Røkke fortalte om skipet var i 2017. Da sa han i et stort intervju med Aftenposten: «Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det.»

Planene for skipet har mildt sagt vært store. Utstyret på skipet skal kunne foreta målinger både i atmosfæren og i havet helt ned til 6000 meters dyp. Det skal forskes på både klimaendringer og på overfiske.

Samtidig skal skipet på sin ferd suge opp plastsøppel. Dette skal så brennes om bord uten et eneste giftig utslipp. Planen har vært en kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet.

Både samtidig med forskningstoktene og inn imellom dem, skal skipet også være en luksusyacht. Røkke har fått reservert en cirka 1000 kvadratmeter stor «eiersuite», men skipet skal etter sigende også kunne leies ut til andre rikinger enn ham selv. Det skal da kunne ta opptil 28 gjester.

Skipet skal også utsmykkes med rundt 180 ulike kunstverk fra et sekstitall norske kunstnere.

Kjell Inge Røkke reiste fra Milano til Ålesund i denne privatjeten, som Aker ASA kjøpte i 2019 for 505 millioner kroner. Røkke dro så videre til Stockholm.

Skipet medårsak til norsk exit?

Røkke har altså sagt at skipet er en stor del av hans plan om gi tilbake til samfunnet. Men ironisk nok kan skipet også vært mye av grunnen til at Røkke nå i september flyttet fra Norge.

Nye, norske skatteregler kunne, om de blir vedtatt, påført Røkke flere hundre millioner kroner i årlig skattebelastning ved å eie skipet gjennom sine selskaper.

Røkke skulle tjent veldig mye penger for å ha hatt råd til å fullføre og drifte skipet dersom han hadde blitt boende i Norge.

Istedenfor har han nå bosatt seg i Lugano i Sveits, som ligger vel 60 kilometer fra Milano. Det var derfra Røkke fløy tirsdag.

Første av maks 61 dager i Norge

Overfor Aftenposten/E24 avviste Røkke i forrige uke at det er aktuelt for ham å vende hjem til Norge etter noen år.

– For meg er det uaktuelt å flytte tilbake til Norge, skrev Røkke i en e-post da.

For å bli endelig utflyttet fra Norge kan Røkke de første tre årene ikke være mer enn maksimalt 61 dager pr. år i Norge.

Den første av disse maksimalt 61 dagene har han nå brukt på verftsbesøk på Sunnmøre.