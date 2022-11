Kraftig ut mot Sveits-flytting: – Lett å bli rik på barnehager

(E24) Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varsler ny kraftig barnehageinnstramming. Samtidig kaller Rødt-politiker barnehagemilliardærene Hans Jacob og Randi Sundby velferdsprofitører som «ikke driver barnehage for barnas beste».

Flere innstramminger vil gjelde fra neste år, og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lover å skru til ytterligere overfor barnehagene i fremtiden.

Tirsdag ble det kjent at ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, som eier Norges største barnehagekonsern Læringsverkstedet, gjør som Martin Andresen og Kjell Inge Røkke og flytter til Sveits.

Ekteparet har drevet barnehagekonsernet siden 2003. I dag drifter Læringsverkstedet 240 barnehager i Norge, i tillegg til flere barnehager i utlandet. De har mottatt subsidierte husbanklån, og de har fått offentlige tilskudd for å dekke rentekostnader og slitasje på bygg. Holding-selskapet Hjr Holding har i dag ifølge Fagbladet en egenkapital på 2,45 milliarder kroner.

Hans Jacob Sundby sa tirsdag til E24 at de flyttingen ikke er en skatteflytting, og at de ikke har noen intensjon om å benytte seg av utflytterskatt, eller såkalt exit-skatt.

– Dette er ikke en skatteutflytting. Vi har bodd i utlandet seks, syv ganger før. Mesteparten av vår virksomhet er utenfor Norge, all vår vekst er utenfor Norge. Vi skal flytte videre til andre land og andre kontinenter. Og vi vil betale den skatten vi skal der hvor vi til enhver tid befinner oss, sa han på telefon fra Luzern i Sveits.

Les også Barnehagemilliardærer flytter til Sveits: – Ingen planer om å benytte oss av exit-skatten

Barnehagemilliardær Hans Jacob Sundby har flyttet til Luzern i Sveits.

– Lett å bli rik på barnehager

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer på nyheten om flyttingen. Hun sier til E24 at hun mener dette er et resultat av lite tilsyn i barnehagenæringen, og at tidligere statsminister Erna Solberg som ansvarlig for å gjøre barnehager til en næring man kan bli rik på.

– Jeg registrerer at de flytter fra Norge akkurat mens regjeringen gjør kraftige innstramminger i de private barnehagene etter mange år der Erna Solberg og Høyre har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager, sier Brenna.

– Eierne har tjente store penger på offentlig finansierte barnehager. De bestemmer selv hvor de skal bo. Men for meg understreker dette poenget med at pengene vi bruker på barnehage skal bli i barnehagene, sier hun.

I juni la regjeringen frem et nytt regelverk som vil gjelde fra 2023. Da vil det være krav om at hver enkelt barnehage må være et eget, selvstendig selskap, og ha forbud mot å drive annen virksomhet på siden. Private barnehager vil også ikke lenger kunne ta opp lån andre steder enn i bank, og de vil ha meldeplikt ved organisatoriske endringer. Det vil styrke muligheten til å ettergå driften, mener kunnskapsministeren.

– Før sommeren fikk vi vedtatt innstramminger som blant annet sikrer full åpenhet om økonomien i private barnehager og at det ikke lengre er lov med dyre interne lån i barnehagekonsernene, sier Brenna.

Tonje Brenna vil gjøre det vanskeligere å tjene seg rik på å drive barnehager.

De nye reglene for private barnehager Selvstendig rettssubjekt. Hver enkelt barnehage skal være et eget selskap som leverer fullstendige regnskap. I dag er det nærmest umulig å se om fellesskapets penger går til barnehagedriften. For eksempel kan en barnehagekjede drive 100 barnehager uten at hver enkelt barnehage leverer fullstendig regnskap. I første omgang skjermes de minste barnehagene. Det betyr at barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern, eier ordinære barnehager med til sammen færre enn 30 barn, familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn eller én åpen barnehage ikke trenger å opprette egne selskaper i denne omgang.

Forbud mot annen virksomhet sammen med barnehagen. Det vil sikre at offentlige tilskudd ikke brukes til å subsidiere for eksempel eiendomsdrift, sykehjem og gårdsdrift.

Forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank . Det reduserer risikoen for at barnehager tar opp lån som ikke trengs for å finansiere barnehagen, men som går til å finansiere annen og mulig risikofull virksomhet i konsernet. En bank er en uavhengig långiver og vil derfor bidra til å sikre at lånet er relevant for barnehagedriften.

Meldeplikt. Ved salg og andre organisatoriske endringer må private barnehager melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet. Det vil gi kommunen mer kontroll og oversikt, og mulighet for kommunen til å vurdere å kjøpe selv. Kilde: regjeringen.no

Nå varsler hun en ny kraftig pakke med innstramminger rettet mot barnehagene neste år.

I 2020 publiserte det regjeringsoppnevnte Storberget-utvalget en rapport som viste at de private barnehagekjedene øker markedsandelene sine. Brenna lover å følge opp utvalgets anbefalinger.

– Velferdstjenesteutvalget dokumenterer at barnehagedrift er den mest lønnsomme aktiviteten for private aktører i velferden vår. Overskuddet til Læringsverkstedet var i 2018 på 100 millioner, er et eksempel på at dette er svært lønnsomt. Dette er penger som burde kommet barna og de ansatte til gode, sier hun, og fortsetter.

– Målet med er å sikre at pengene vi bruker på barnehage går til barna og de ansatte. Det skulle ærlig talt bare mangle.

Hege Bae Nyholt (R) reagerer kraftig på utflyttingen.

– Ikke for barnas beste

Barnehagemilliardærenes flytting vekker sterke reaksjoner hos Rødt. De har lenge ønsket seg en ny exit-skatt. Dagens regler for skatteflytting gjør at man etter fem år kan selge papirverdier og slippe og betale formuesskatt til Norge. Rødt vil tette dette hullet.

Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, er provosert av nyheten om at Sundby-ekteparet flytter til Sveits.

– Eierne av Læringsverkstedet har først tjent seg søkkrike på våre felles velferdspenger, før de nå stikker av til Sveits så de slipper å bidra til fellesskapet. Jeg veit ikke om jeg skal le eller gråte.

Hun kaller Sundby-paret velferdsprofitører, og sier at «de ikke driver barnehage for barnas beste, men fordi det er god business for dem».

– Det må bli en slutt på at velferdsprofitører kan tjene seg rike på fellesskapets skattepenger, og vi kan ikke akseptere at de tar med seg våre velferdspenger til Sveits, sier Bae Nyholt.

Rødt-politikeren etterlyser «exit-skatten».

– Nå må regjeringen få ut fingeren og få på plass en exit-skatt, som Rødt foreslo i vår. De som har tjent seg rike på norske ressurser og norsk arbeidskraft, skal ikke kunne stikke av fra skatteregningen, sier hun.

Tror de vil betale mer skatt

Sundby sa tirsdag til E24 at han ikke ønsker å bli sammenliknet med Røkke og de andre rikingene som har flyttet ut av landet. Onsdag lover han å ikke ta med seg penger ut av landet.

Han sier igjen at flyttingen dreier seg om å ekspandere barnehagevirksomheten, og å introdusere den norske barnehagemodellen i andre land.

– Vårt morselskap er norsk. Læringsverk er et norsk selskap. Vi har ikke tatt med noen penger ut av Norge. Det er kun vi som privatpersoner som flytter ut av landet. Sveits er et av landene vi skal bo i, India er kanskje et annet, sier han.

Han mener snare tvert imot at fellesskapet vil nyte godt av en ekspansjon.

– Hvis vi lykkes med det, så vil det si at skatteinntektene fra det norske morselskapet vil øke, sier han.

– Hege Bae Nyholt sier dere ikke driver barnehage for barnas beste, men fordi det er god business. Har du en kommentar til det?

– Vi er pedagoger, og driver barnehage for barnas beste. Det som er veldig spennende er at vi har et stort kompetansemiljø når mange barnehager går sammen. Vi tiltrekker talenter, vi gir karrieremuligheter. Dette kommer alle til gode, i og med at de utenfor Norge kan få nytte av den norske barnehagemodellen, og at vi tjener mer slik at vi øker skattebidraget fra morselskapet i Norge, sier han.

Læringsverkstedet-barnehagen Strutsen i Stavanger er stengt i forbindelse med streiken.

– Svekker ikke streikeviljen

Sundby sitter i styret i de Private barnehagenes landsforbund (PBL). For øyeblikket er det streik i flere av de private barnehagene, og streikelederne reager på at lederen i landets største selskap har flyttet.

– Når vi ser hva Sundbys potensielt kan spare skattemessig ved å flytte til Sveits, så ser vi jo at våre krav til en pensjonsavtale med PBL, virker overkommelige for vår motpart, sier Berit Tevik, som er streikeleder for Fagforbundets ansatte.

Hun sier ansatte i Læringsverkstedet også reagerer.

– Ansatte i streik reagerer med vantro på flyttingen til Sveits. Mange føler at de ikke verdsettes, beskriver Tevik.

– Dere har streiket i to og en halv uke. Gjør denne flyttingen noe med streikeviljen?

– Ja, den svekker ikke viljen til å streike akkurat.

– Hans Jacob Sundby sier at de ikke flytter for å slippe skatt?

– Jeg registrerer at han sier det. Det er likevel spesielt at de flytter dit, svarer Tevik.

Også Mette Nord i landets største arbeidstakerorganisasjon Fagforbundet reagerer på utflyttingen.

– Det er begredelig at de som har fått så mye offentlig støtte og billige eiendommer til sine barnehager stikker av til Sveits for å betle mindre til fellesskapet, sier hun.

– De sier selv at det ikke er motivet for å flytte til Sveits?

– Jeg leser det. Men det tar seg dårlig ut at de flytter til dette landet med gunstigere skattevilkår. Det er også spesielt umusikalsk at de gjør dette kjent midt i en arbeidskonflikt der ansatte i de private barnehagene kjemper for å få en anstendig pensjon, svarer Nord.

I sitt svar sier Sundby at de flyttet ut av landet i månedsskiftet juli/august, og at de på det tidspunktet ikke kunne vite at det ble streik. Han gjentar at de ikke vil ta med seg penger ut av landet.

– Til de ansatte kan jeg forsikre om at alle tilskuddene blir værende i de norske barnehagene. Jeg tror at vi kommer til å betale mer til fellesskapet, fordi morselskapet vil betale mer skatt, sier han.

Videre sier han at han ikke kjenner seg igjen i å ha fått billige eiendommer.

– Vi har betalt markedspris, sier Sundby.