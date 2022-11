Aller Aqua må overvåke elver etter lakserømming

Selskapet Aller Aqua har fått pålegg om å overvåke vassdrag etter forrige ukes lakserømming i Vadheimsfjorden i Ytre Sogn. Selskapet motsetter seg pålegget.

NTB

Selskapet er pålagt av Fiskeridirektoratet å overvåke 11 vassdrag etter rømmingen som ble kunngjort lørdag, ifølge IntraFish. Det er ikke kjent hvor mange laks som rømte, men det var 40.660 laks i merden som det gikk hull i.

– Målet er at fisk fra rømmingen ved Floteneset ikke skal få gyte i de aktuelle vassdragene. Selskapet må så snart som mulig, og senest mandag 7. november, legge fram en plan. En profesjonell instans med erfaring fra denne type arbeid skal være faglig ansvarlig, skriver direktoratet.

Aller Aqua motsetter seg pålegget og sier det ikke er saklig grunnlag for beslutningen. De mener den rømte laksen har fjernet seg fra nærområdet og at den ikke er gyteklar.

Universitetet i Bergen og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) skal undersøke hvor stor andel av den rømte oppdrettslaksen som bærer på sykdom.

– Slike rømninger må bare ikke skje, likevel skjer det gang på gang. Ekstra ille er det at den rømte fisken er smittet med den alvorlige fiskesykdommen Pancreas Decease (PD). PD kan smitte til villaksen i ferskvann, og utgjør derfor en trussel mot de lokale stammene siden et stort antall rømt fisk nå går opp i elvene for å gyte, sier prosjektleder for villaks i NJFF, Alv Arne Lyse.