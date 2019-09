Saudi-Arabia hevder angrepet mot landets oljeanlegg kom nordfra, og at det ikke er noen tvil om at det ble gjennomført med støtte fra Iran.

Den saudiarabiske obersten Turki al-Maliki utdyper ikke påstanden, men nord for oljeanleggene ligger Irak og Iran på den andre side av Persiabukta.

– Vi jobber for å finne det eksakte utskytingsstedet, sier Maliki, som er talsmann for Saudi-Arabias forsvarsdepartement.

Uttalelsene kom på en pressekonferanse i kongedømmets hovedstad Riyadh onsdag. Der viste militæret frem det de beskriver som et iransk kryssermissil og droner som ble brukt i angrepet sist helg.

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som onsdag kveld kom til Jeddah i Saudi-Arabia, var raskt ute med å slå fast at Iran står bak. Lørdagens angrep rammet et oljefelt og verdens største oljeprosesseringsanlegg tilhørende det statlige oljeselskapet Aramco.

– Dette var et iransk angrep, sa Pompeo og kalte angrepet «en krigshandling».

Pompeo skal møte Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman. Torsdag drar Pompeo til Emiratene torsdag for å møte Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan.

– Kom ikke fra Jemen

Iran har nektet for å ha noe å gjøre med angrepet. Onsdag advarte Iran USA om at ethvert angrep rettet mot Iran ville bli besvart umiddelbart, ifølge statlige iranske medier.

Houthi-opprørerne, som Saudi-Arabia kriger mot i nabolandet Jemen, har tatt på seg ansvaret for angrepet, som de hevder ble utført med ti droner.

– Angrepet kan ikke ha kommet fra Jemen, sier Maliki, som også er talsmann for koalisjonen som i over fire år har kriget i Jemen.

Han sier at 18 droner og 7 kryssermissiler ble brukt i angrepet. Kryssermissilet og dets jetmotor som ble vist frem til journalistene, ble ikke detonert i angrepet. Missilet er av typen Ya Ali, ifølge Maliki. Han sa missiler av denne typen har en rekkevidde på 700 kilometer, og at det betyr at missilene ikke kan ha blitt fyrt av fra Jemen.

200 droneangrep

De jemenittiske Houthi-opprørerne har ifølge CNN utført mer enn 200 droneangrep inn i Saudi-Arabia. Ingen av dem har vært så effektive som helgens angrep, som rammet hjertet av Saudi-Arabias oljeindustri og rystet verdens energimarkeder.

Saudi-Arabia står i spissen for en USA-støttet koalisjon som tross massiv krigføring siden 2015 ikke har klart å nedkjempe opprørerne i det fattige Jemen. FN beskriver situasjonen i Jemen som den verste humanitære krisen i verden. Onsdag besluttet regjeringen i Tyskland å forlenge stansen i våpeneksport til Saudi-Arabia, blant annet som følge av krigføringen i Jemen.

Opprørerne i Jemen er politisk alliert med Iran, som anklages for å ha forsynt dem med våpen.

Varsler nye sanksjoner

Angrepene på oljeanleggene har ytterligere forverret det svært spente forholdet mellom Iran på den ene siden og USA og Saudi-Arabia på den andre.

Spenningen har tiltatt siden president Donald Trump i fjor trakk USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Trump har også innført svært strenge sanksjoner mot Iran. Onsdag varslet han skjerpede sanksjoner, men det er uklart hva de økonomiske straffetiltakene vil innebære denne gangen.

Både Trump selv og andre amerikanske politikere har imidlertid flere ganger sagt at de forsøker å unngå en væpnet konflikt med Iran.

FN-toppmøte uten Iran?

Trump har også flere ganger sagt at han kan tenke seg et toppmøte med Irans president Hassan Rouhani, muligens på sidelinjen av FN-toppmøtet neste uke.

Etter gjentatte avvisninger fra regimet i Teheran, som krever at sanksjonene oppheves, sa Trump tirsdag at han «helst» ikke vil møte Rouhani under FN-toppmøtet i New York. Dagen etter ble det kjent at både Rouhani og utenriksminister Mohammad Javad Zarif fortsatt venter på visum til USA.

Jemenittiske opprørere angrep Saudi-Arabia uten å sende en advarsel først, fremholder Rouhani.

– Dra lærdom av denne advarselen, og husk at det kan bryte ut en regional krig, sa presidenten. Oppfordringen lot til å være rettet til Saudi-Arabia.