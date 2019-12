Markedsrådet mener Power har brukt ulovlig prismarkedsføring – får «sovende» millionbot

Markedsrådet har vedtatt at elektronikk-kjeden Power har brukt ulovlig prismarkedsføring og dermed villedet forbrukerne.

Markedsrådet er enige med Forbrukertilsynet om at elektrokjeden Power villedet sine kunder med påstander om å ha markedets laveste priser. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forbrukertilsynet vedtok i mai at Power villeder kunder med påstander om markedets laveste pris med en prisrobot, men tilsynet peker på at det ikke opplyses om at roboten kun sjekker et fåtall utvalgte konkurrenter.

Forbrukertilsynet fattet derfor vedtak om tvangsmulkt på 500.000 kroner per lovbrudd, for totalt seks forbudspunkter.

Vedtaket støttes nå av det domstolslignende organet Markedsrådet, og Forbrukertilsynets vedtak fra mai blir dermed opprettholdt, skriver E24.

Det betyr at Power får en såkalt «sovende» bot, som betyr at kjeden må betale 500.000 kroner dersom forbudspunktene skulle brytes igjen.

– Vi syntes Markedsrådets vedtak er strengt, med tanke på omfanget var veldig begrenset, skriver markedssjef Elisabeth Gill i Power til avisen.

Hun har tidligere opplyst til NTB at det var fire prosent av de totalt 2.660 annonserte varene i perioden april til juli 2018 som manglet korrekt prismerking og opplysninger om tidsperiode.

Ifølge Gill har Power innført nye og strengere rutiner etter at de ble gjort oppmerksom på manglene.