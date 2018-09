OVER FOR DENNE GANG: Fredag kunne lagdommer Knut Harald Braathen avslutte den sjette rettsrunden om verdien på Zachen. På bildet er han flankert av partene Knut Jørgen Hauge (t.v.) og Geir Hove. Ti dager i Gulating lagmannsrett skal forhåpentlig munne ut en verdivurdering som ikke blir anket til Høyesterett for tredje gang. FOTO: Rune Sævig