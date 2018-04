Norsk Hydro la mandag fram rapporter som bekrefter konsernets uttalelser om at Alunorte-anlegget i Brasil ikke har forurenset lokalsamfunn i nærområdet.

Konklusjonen fremgår i rapporten fra den interne ekspertgruppen og gjennomgangen fra tredjepart, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Konsernsjefen sier at selskapet har iverksatt flere tiltak for å styrke driften ved Alunorte, blant annet vannbehandlingskapasitet, beredskapsplaner og vedlikehold.

– Vi vil også styrke samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til en bærekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, sier han.

Etter det uvanlig kraftige regnværet i februar har en intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services foretatt en gjennomgang av Alunorte. Undersøkelsene omfatter driften av rødslamdeponiene, vann- og avløpssystemene og potensiell innvirkning på det eksterne miljøet.

Går til sak

Norsk Hydros brasilianske aluminiumsraffineri Alunorte har allerede gått til sak mot påtalemyndigheten i delstaten Pará.

Bakgrunnen for søksmålet er en undersøkelse av utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget som myndighetene bestilte. Granskingen konkluderte med at verdens største aluminiumsraffineri Alunorte hadde forurenset vannet med tungmetaller.

Konsernet bestrider rapportens forskningsmessige gyldighet og har bedt om at det blir utarbeidet en ny studie av vannkvaliteten for å fastslå utslipp.

Alunorte leverte inn søksmålet sist torsdag i håp om at retten ville kreve at delstatens påtalemyndighet ansetter en annen konsulent for å gjennomføre en ny studie.

Brøt forhandlingene

Krangelen om undersøkelsen førte til at samtaler mellom partene brøt sammen onsdag i forrige uke. Samme dag saksøkte delstatsmyndigheten Norsk Hydro for den angivelig giftige lekkasjen fra raffineriet. Søksmålet beløper seg til rundt 600 millioner kroner.

Påtalemyndigheten sa da at de ikke er informert om noen rettslige skritt fra Alunorte, men bekreftet at forhandlingene brøt sammen delvis grunnet uenighet om undersøkelsen som er utført av det statlig finansierte Instituto Evandro Chagas og ledet av forskeren Marcelo Lima.

De hevder også at kritikken av rapporten ikke synliggjør at materialet inneholder feil og at den ikke tar hensyn til at selskapet selv har innrømmet å ha sluppet ut ubehandlet regnvann slik det fremgår av en pressemelding Hydro sendte ut 19. mars.

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at hundrevis av familier som bor ved anlegget i Brasil, fikk drikkevannet sitt forurenset.

Raffineriet har måttet redusere produksjonen betydelig siden 1. mars.