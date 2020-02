«Sandfast» på Kanariøyene: – Det slår sand mot rutene, som om det er regn. Som å sitte i tåkeheimen på fjellet.

Flyplassen på Las Palmas på Kanariøyene er stengt på grunn av sandstorm.

DÅRLIG SIKT: Flytrafikken til og fra Gran Canaria er stengt. Bildet viser mangelen på sikt i området. Foto: Borja Suarez

Fly får ikke lette fra flyplassen på Gran Canaria fordi sikten er for dårlig til å lande og lette, skriver NRK.

Flere nordmenn på vinterferie er rammet. Flyginger til Ålesund, Bergen, Kristiansand og Stavanger er rammet. Norwegian opplyser at de har 925 passasjerer fordelt på fem fly som ikke får dra til Norge, og SAS har omtrent 550 passasjerer fordelt på tre fly, ifølge Dagbladet.

Landet på feil øy

Geir Bergflødt var en av mange om bord i et charterfly fra Flesland som slukke lande på Gran Canaria klokken 16.45 lørdag.

– Men klokken 16 stengte de flyplassen i Las Palmas. Noen av flyene som skulle lande ble omdirigert til Tenerife, men det var så mange at vi ble sendt til Fuerteventura, forteller han.

Seks timer senere står passasjerene fortsatt på flyplassen i Fuerteventura og lurer på hva som skal skje.

– Vi har ikke fått noen saklig informasjon. De snakker om å legge oss inn på hotell her og kanskje frakte oss over med båt til Gran Canaria i morgen. Men jeg frykter at vi blir sittende her på flyplassen i natt, sier han.

STÅR FAST: Passasjerer prøver å få informasjon på flyplassen i Fuerteventura. Foto: Geir Bergflødt

Askefast og sandfast

Bergflødt sier at det er verst for de mange barnefamiliene som er på vinterferie med små barn.

– Jeg satt askefast i London da det var vulkanutbrudd på Island, og nå har jeg opplevd å stå fast på grunn av sandstorm, ler han.

Han sier luften er brunrød og tåkete ute.

– Det slår sand mot rutene, som om det er regn. Det er som å sitte i tåkeheimen på fjellet, sier han.

STORM: Flyplassen på Gran Canaria er stengt på grunn av en kraftig sandstorm. Foto: Borja Suarez

– Det er et puslespill

– Vi har flere innkommende fly, som er på vei til Gran Canaria, men som ikke får lande og må lande andre steder. Det er et puslespill vi jobber med å få til å gå opp. Noen av flyene som skulle ha landet, skulle tatt med passasjerer tilbake til Oslo, men flyene får jo ikke kommet til, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

Ifølge Avinor skulle to Norwegian-fly fra Gran Canaria landet i Bergen rundt midnatt natt til søndag. Disse er trolig blant flyene som nå står fast på Gran Canaria fordi de ikke får lette.

To fly som reiste fra Bergen til Gran Canaria tidlig lørdag ettermiddag, skal være omdirigert til andre flyplasser på Kanariøyene.

– Flere fly fra Bergen lander på alternative flyplasser. Vi endte opp på Fuerteventura, sier en BT-tipser.

Det statlige flyplasselskapet Enaire har på Twitter lagt ut et satellittbilde som viser sandstormen:

MASKE: En mann på flyplassen må ta i bruk maske. Foto: Borja Suarez

Verste storm på mange år

Flyplassen ble stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag. Ifølge Norwegian kommer flyplassen til å være stengt i alle fall frem til midnatt, og norske passasjerer kommer seg ikke hjem i kveld.

Pressevakten på flyplassen på Gran Canaria sier at dette er den sterkeste stormen på mange år, og at de aldri har stengt flyplassen så lenge på grunn av sandstorm før.

FIKK IKKE LANDE: Norwegians rute DY1838, som fløy fra Bergen 12.25 lørdag, ble ifølge Flightradar24 omdirigert lørdag kveld da det ikke kunne lande på Gran Canaria. Foto: Flightradar24