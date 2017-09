Osterøy kommune får lov til å stille krav om nullutslipp ved to oppdrettsanlegg i Sørfjorden. – En fantastisk nyhet, sier ordføreren.

BT har tidligere dokumentert den alvorlige miljøstilstanden med oksygenmangel i deler av Sørfjorden. Situasjonen har utløst enstemmig krav fra politikerne i Osterøy om tiltak i det oppdrettstunge farvannet øst for Bergen.

Havbruksnæringen har protestert og administrasjonen i Hordaland fylkeskommune fremmet såkalt innsigelse mot den kontroversielle delen av planen. Meglingsmøter var forgjeves, men nå har fylkespolitikerne fra samtlige partier gitt Osterøy full støtte i et oppsiktsvekkende vedtak.

– Jubeldag

Konsekvensen er at Osterøy får grønt lys til å kreve at oppdrettsanlegg i den mest oksygenfattige delen av fjorden skal ha «minimalt til ingen utslipp av organiske partikler til fjorden».

De nye forskriftene gjelder anleggene Skaftå og Blom og nye arealer for akvakultur i Sørfjorden og Osterfjorden. Miljøkravet trer først i kraft når eieren av de to eksisterende oppdrettslokalitetene vil modernisere, utvide eller gjøre andre vesentlige endringer på disse anleggene.

– Dette er en jubeldag. Vi er svært glade over å ha fått gjennomslag i en så viktig og prinsipiell sak, sier ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF).

Terskelfjord

– Konsekvensen av dette vedtaket er at det gir handlingsrom også til andre kommuner som ønsker en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Vi kan ikke overlate utviklingen i fjordene til næringsinteresser alene. I dag er deler av næringen mest opptatt av å maksimere det kortsiktige utbyttet, sier han.

En terskel omtrent mellom Garnes i Arna og Votlo på Osterøy fører til svært liten utskiftning av bunnvannet mellom ytre og indre del av Sørfjorden. I områdene lengst inne, der tre av dagens anlegg ligger, har undersøkelser avdekket oksygenmangel og stedvis svært dårlige bunnforhold.

Ble stengt

Et fjerde anlegg – Viknabukta – måtte stenge fordi miljøresultatene hadde vært alarmerende i flere år.

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener utslippene av fiskeskitt og spillfôr fra oppdrett forverrer en allerede dårlig oksygentilstand i terskelfjorden.

Tidligere i år sendte Fylkesmannen også ut varsel om tiltak for anlegget Sandvik i Vaksdal. Begrunnelsen var «uakseptabel miljøtilstand».

Det er oppdrettsgiganten Lerøy som eier de berørte anleggene lengst inne i Sørfjorden. Selskapets konserndirektør for havbruk, Stig Nilsen, opplyser at de avventer med å kommentere saken til de «har fått lest og vurdert innholdet i vedtaket nøye».

Ordfører Skeidsvoll fastholder at de folkevalgte i Osterøy er positivt innstilt til oppdrett, men at produksjonen må skje på en miljømessig, forsvarlig måte i den sårbare fjorden.

– Miljøkrav nødvendig

– Vi kan ikke sitte stille og se på at deler av fjorden er i ferd med å dø. Hvis det skal være mulig å øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser innen akvakultur i Sørfjorden, må det stilles miljøkrav. Derfor har vi også avsatt nye sjøarealer til selskaper som vil prøve ut ny, utslippsfri teknologi, sier Skeidsvoll.

Stridens kjerne har vært om Osterøy-politikerne har lov til å stille miljøkrav for anleggene Blom og Skaftå. Fylkesrådmannen har ment at kommunen går utover sitt myndighetsområde. Og i likhet med Lerøy, har fylkesrådmannen fremholdt at kravet om lukkede anlegg ikke lar seg gjennomføre i praksis. Begrunnelsen har vært at teknologien ikke er tilgjengelig.

Stor interesse

– Nå er saken avgjort, og hele det politiske miljøet i Hordaland fylke stiller seg bak Osterøy, sier Skeidsvoll. Han har merket stor interesse fra andre kommuner om kampen de har ført for strengere miljøkrav.

Hvis fylkespolitikerne i komité for idrett, kultur og regional utvikling ikke hadde overprøvd sin egen rådmann, ville saken trolig havnet på regjeringens bord for endelig avgjørelse. Komiteens leder, Beate Husa (KrF), utelukker ikke at andre oppdrettskommuner kan komme på banen med tilsvarende krav, men sier at vedtaket ikke blir retningsgivende i lignende saker.

– Osterøy har helt spesielle utfordringer i Sørfjorden med krevende miljøforhold. Vi ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men det må være i næringens interesse at det skjer på en bærekraftig måte, sier Husa.