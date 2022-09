Kilder til E24: Direkte strømstøtte til bedriftene

Partene i arbeidslivet er enige om strømstøtteordning. Direkte strømstøtte er del av pakken, erfarer E24.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) legger frem strømpakke for bedrifter fredag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev E24 at strømstøtten vil være på maks 500.000 kroner per bedrift. Det er feil. Strømstøtten vil være på maks 500.000 euro per bedrift. Feilen ble rettet 16. september 2022, klokken 09.45.

Etter det E24 får opplyst, er dette de viktigste punktene i regjeringens strømpakke:

En direkte tilskuddsordning: Støtten vil vare ut 2022, og dekke 25 prosent av kostnadene over 70 øre per kwt. Taket på støtten vil være på 500.000 euro per bedrift. Det er EU-reglement som har satt dette som en maksgrense. Hvem ordningen vil omfatte, er ikke kjent.

Enøk-tiltak gjennom Enova: En totrinns ordning der bedriftene kan få støtte til kartlegging av mulige energieffektiviserende tiltak. Støtten trappes opp dersom disse gjennomføres innen to år. Tilskuddet vil være på opp mot 50 prosent. Støtten gjelder bedrifter hvor strøm utgjør minst tre prosent av utgiftene, beregnet ut fra et snitt i 2022.

Statlig lånegarantiordning: Det vil si et strømkriselån til bedriftene.

Stort gjennomslag for NHO

Partene i næringslivet har forhandlet den siste tiden om tiltakene.

Den største utfordringen har vært å bli enig om en direktestøtte. Dette har vært et viktig poeng for NHO, som mener bedriftene trenger tilskudd for å overleve vinteren.

Den direkte tilskuddsordningen regnes dermed som et stort gjennomslag for NHO, som har ønsket seg dette gjennom hele forhandlingsprosessen med regjeringen, LO og Virke.

LO og Virke har vært opptatt av å begrense støtten. LO frykter at en bred direktestøtte vil flytte penger bedrifter som ikke har bruk for det, mens Virke er redd man risikerer å pumpe penger inn i en inflasjonsutsatt økonomi.

LO har også vært opptatt av at blant andre kryptoselskaper ikke skal omfattes av en støtteordning.

«Treffsikker og avgrenset»

Fredag morgen sier statsminister Jonas Gahr Støre på NRKs Politisk kvarter at han mener strømordningen de skal legge frem er «treffsikker og avgrenset».

– Jeg tror dette blir et bra opplegg, sa Støre på radioprogrammet.

– Ordningen skal være ansvarlig i en tid der vi trenger å tenke grundig gjennom pengebruken, sa han.

Representanter for næringslivsorganisasjonene vil være på pressekonferansen. LO-sjef Peggy Hessen og NHO-sjef Ole Erik Almlid vil være tilstede.

En annen utfordring har vært å begrense bedrifter evne til å ta utbytte etter støtteordningen.

Regjeringens samarbeidsparti SV har vært opptatt av at ingen skal profittere på ordningen, og regjeringen kan bli avhengig av SV om strømstøtten skal kunne få flertall på Stortinget.

SV har oppfordret næringspolitikere på Stortinget til å vurdere søksmål mot Norwegian etter at Norwegian betalte ut millionbonuser.