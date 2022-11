Høyre ber Stortinget endre lakseskatten: – Alarmklokkene burde ha gått for lenge siden

(E24) Høyre ber Stortinget om å hastebehandle et forslag om å endre regjeringens grunnrenteskatt etter over 1000 permitteringsvarsler innen bearbeiding av laks. – Har fått utilsiktede konsekvenser, sier Linda Helleland (H).

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland (H).

Rundt 1300 ansatte innen bearbeiding av laks får permitteringsvarsler rett før jul, i bedrifter som Salmar og Lerøy.

Høyre mener at regjeringen må snu og endre forslaget om å basere grunnrenteskatten på markedsprisene, for å sikre at det er mulig å inngå fastpriskontrakter for leveranser av laks, skriver E24. Dette markedet har stoppet opp, påpeker oppdrettsbransjen.

Tirsdag formiddag foreslår Høyre dette i Stortinget.

– Høyre ber nå Stortinget om å gi laksearbeidere trygghet før jul, sier partiets næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til E24.

Problemet er ifølge aktørene at oppdretterne ikke inngår langsiktige avtaler om å selge laks på fastpris til sine kunder, fordi det er usikkerhet om skatteregningen. Dermed stanser arbeidet på foredlingsanleggene opp, hevder bransjen.

– Skrivepultsteori

Høyre ber Stortinget om å skrote forslaget om at oppdretterne skal betale grunnrenteskatt ut fra en normpris. Denne er basert på markedsprisene, men mye av laksen selges på fastpriskontrakter og til lavere priser, påpeker Høyre.

– Det er ikke alltid at en skrivepultsteori i Finansdepartementet stemmer med virkeligheten i Distrikts-Norge. Det ville stå Vedum til ære om han tar noen skritt tilbake og anerkjenner at forslaget om normpris har fått utilsiktede konsekvenser, og ikke lar det gå prestisje i å ødelegge viktige distriktsarbeidsplasser, sier Helleland.

Enda flere aktører har signalisert at det kan komme permitteringer, ifølge en oversikt fra Sjømat Norge. Bransjeorganisasjonen lister også opp investeringer for titalls milliarder som skal være satt på vent etter regjeringens forslag om grunnrenteskatt.

– Når vi legger dette frem i dag er det fordi det er maktpåliggende å få løst dette raskt. Kontraktsmarkedet har brutt sammen, og det er prekært å løse dette, sier Høyres fiskeripolitiske talsmann Olve Grotle til E24.

Disse har sendt permitteringsvarsler Mandag sendte Salmar varsler til 851 ansatte

I forrige uke sendte Lerøy varsler til 339 ansatte

Romsdal Processing, som eies av Salmar, Lerøy og Molde kommune, har sendt permitteringsvarsel til 94 ansatte

Alle disse skylder på grunnrenteskatten, selv om noen av permitteringsvarslene skyldes andre årsaker, som normal variasjon i aktivitet

Det er ikke uvanlig med permitteringer innen bearbeiding av laks

I desember i fjor varslet Salmar 600 ansatte om permitteringer, etter utfordringer med å få tak i nok råstoff. Av de 851 som får permitteringsvarsler nå i november hos Salmar skyldes 155 normale svingninger, ifølge selskapet

– Alarmklokkene burde ha gått

Høyre vil be Stortinget om å hastebehandle forslaget, for å sikre at bransjen kan inngå fastpriskontrakter.

– Alarmklokkene burde ha gått for lenge siden i regjeringen. Det ser ikke ut til at Vedum har forstått at dette nå rammer arbeidsfolk i Distrikts-Norge, sier Helleland.

– Høyre har større tiltro til stortingsrepresentanter fra Ap og Sp på Stortinget, som er valgt inn fra Kyst-Norge og distrikter som er avhengige av havbruksindustrien, og at de føler så sterkt på det ansvaret de har for å sikre arbeidsplassene, at de nå kommer til å rette opp i disse alvorlige konsekvensene som forslaget om normpris gir, sier Helleland.

Høyre mener det haster med å få kontraktsmarkedet i gang igjen. Men helst vil partiet utsette hele grunnrenteskatten.

– Vi vil nå be om at hele forslaget utsettes, for innretningen er ikke til å leve med for næringen. Vi ønsker å utsette hele skatteopplegget til 1. januar 2024, etter at Stortinget har behandlet dette på en skikkelig måte, sier Grotle.

Selger til faste priser

Ifølge oppdrettsbransjen er selskaper som bearbeider oppdrettslaks avhengige av å inngå faste kontrakter med sine kunder, som for eksempel supermarkeder, hoteller og restauranter.

Men dette markedet har stoppet opp, påpeker Høyre. Hvis en aktør inngår en fastpriskontrakt i dag på for eksempel 60 kroner kiloet, så risikerer de en smell hvis markedsprisen på laks for eksempel stiger til 70, 80 eller 90 kroner.

– Ingen tør å inngå fastpriskontrakter i dette markedet, fordi aktørene risikerer å måtte skatte av inntekter de ikke får, sier Grotle til E24.

– Normprissystemet har gjort at hele markedet for fastpriskontrakter har blitt liggende dødt. Og det er grunnen til at man må permittere. Når Vedum har avfeid denne problemstillingen ved å si at bearbeiderne ikke skal betale grunnrente, så er jeg redd at finansministeren har misforstått. Det er bortfallet av fastpriskontrakter som er hovedproblemet, sier Grotle.

Høyres fiskeripolitiske talsmann peker på at bearbeiderne må selge på fastpris, for butikkjeder som for eksempel Carrefour i Frankrike vil ikke gå i gang med sine kampanjer uten at de vet hva de må betale for fisken.

– Men vil aktører som Carrefour droppe å kjøpe laks hvis de ikke får fastpris?

– De vil da heller kjøpe fra andre land, som for eksempel Chile. Det å rydde plass i butikken og lage kampanjer har store kostnader, og derfor må kjøpesenteraktørene ha sikkerhet for sine priser. Vi frykter at etterspørselen etter laks vil kunne gå ned hvis ikke disse fastpriskontraktene ordner seg, sier Grotle.

– Når vi legger dette frem i dag er det fordi det er maktpåliggende å få løst dette raskt. Kontraktsmarkedet har brutt sammen, og det er prekært å løse dette, legger han til.

Venter på høring

Regjeringen har vist til at den har sendt skatteforslaget på høring, med frist 4. januar. Da kan alle aktører melde inn sine bekymringer, slik at regjeringen kan gjøre eventuelle nødvendige endringer.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran ville ikke snu om grunnrenteskatten da han ble utfordret av NRK P2 i Politisk Kvarter tirsdag.

– Det er ikke vårt opplegg, sier Skjæran til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har også fastholdt at skatten skal innføres, tross permitteringsvarslene. Han peker på at det er oppdretterne som får skatt, ikke de som bearbeider laksen.

– Det er viktig å få frem at regjeringen ikke har foreslått grunnrenteskatt på den delen av næringen som det nå varsles permitteringer i. Det er ikke foreslått grunnrenteskatt på foredling, sa Vedum til NTB mandag.