For 20 år siden ble Carl Fredrik Seim beskyldt for å raide et skipsverft i Bergen. Nå skal han og Atle Karlsvik skaffe minst 2,5 milliarder kroner til å bygge kraftverk i Lahore.