SSB venter ytterligere to rentehevinger

SSB oppjusterer rentetoppen til 3,75 prosent i høst, men regner med at boligprisene faller mindre enn tidligere antatt. Neste år kan det bli rentekutt.

Thomas von Brasch

– Den siste tidens uvanlig store svekkelse i kronekursen gjør at det vil ta lengre tid før inflasjonen kommer ned mot inflasjonsmålet. Konsekvensen er nok et år med reallønnsnedgang og ytterligere to rentehevinger.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en fersk rapport om utsiktene for økonomien.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

I forrige SSB-rapport fra mars ventet byrået en rentetopp på 3,25 prosent i juni, deretter rentekutt ned mot 2 prosent i løpet av neste år.

Norges Bank har hevet renten en rekke ganger den siste tiden til 3,25 prosent, og varslet ytterligere rentehevinger i tiden fremover, særlig hvis kronen holder seg på det historisk svake nivået. Da kan rentetoppen bli enda høyere enn 3,5 prosent, som Norges Bank tidligere trodde.

Allerede i 2024 kan det ifølge SSBs beregninger være rom for rentekutt, i takt med en gradvis stigende arbeidsledighet.

Ser lysere på boligprisene

I mars trodde byrået at boligprisene ville falle med 2,8 prosent i år. Nå lyder boligprisprognosen på 1,3 prosent nedgang i år.

– Vi venter at høyere renter og lavere disponibel realinntekt bidrar til å trekke boligprisene litt ned resten av året, slik at boligprisene som årsgjennomsnitt faller med rundt halvannen prosent, sier Thomas von Brasch.

Fra toppen i andre kvartal i fjor og fram til bunnen mot slutten av 2023 ventes det nå et boligprisfall på mellom 6 og 7 prosent.

Kronen kan friste til økt oljepengebruk

– Den rekordsvake kronekursen setter deler av den økonomiske politikken i Norge på prøve, advarer von Brasch.

Han peker på at når lønnsomheten i deler av frontfaget frontfagetFrontfag er tariffområder som arbeidslivets parter er enige om skal forhandles først i et tariffoppgjør. Frontfaget representerer konkurranseutsatt industri, og omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse. blir høyere som følge av svakere kronekurs, kan det bidra til økt lønns- og prispress, hvis dette raskt hentes ut i høyere lønnsvekst.

En annen konsekvens av den svake kronen er at verdien av Oljefondet blir høyere målt i norske kroner. Da øker muligheten for å bruke oljepenger etter handlingsregelen.

– Av kortsiktige politiske hensyn kan det dermed bli fristende å øke oljepengebruken markert i årene fremover, sier von Brasch.

Nok et år med reallønnsfall

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier von Brasch, og minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.

SSB har oppjustert sin forventning til prisveksten med 0,6 prosentpoeng til 5,6 prosent som snitt for 2023.

Kjerneinflasjonen, som blant annet ser bort fra strøm, og som Norges Bank setter renten etter, ventes på 6,0 prosent. Til sammenligning er det offisielle målet 2 prosent over tid.

SSB påpeker at veksten i norsk økonomi så langt i år har bremset litt opp, men at BNP Fastlands-Norge BNP Fastlands-NorgeBruttonasjonalproduktet (BNP) er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen. Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. er nær det SSB anser som et trend-nivå.

Byrået venter at utviklingen fortsetter slik i årene fremover, med en årlig vekst på rundt 1,7 prosent.

Med svakere vekstutsikter internasjonalt, økende renter og lavere etterspørsel i mange næringer, tror SSB presset i arbeidsmarkedet vil dempes.

– Det høye presset i arbeidsmarkedet ser ut til å avta litt. Ifølge våre beregninger vil arbeidsledigheten fortsette å stige gradvis i årene fremover, til rundt 4 prosent i 2025, sier von Brasch.