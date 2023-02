Det går mot comeback for Storbritannias kortest sittende statsminister

Storbritannias tidligere statsminister Liz Truss, som hadde jobben i 44 dager, ser ut til å gjøre seg klar for et politisk comeback, melder britiske medier.

Storbritannias tidligere statsminister Liz Truss, som gikk av etter 44 dager i jobben, er ventet å kunngjøre et politisk comeback søndag, skriver flere britiske medier.

NTB

I et essay på 4.000 ord publisert i The Telegraph søndag, bryter Truss tausheten hun har holdt i de nesten fire månedene etter at hun gikk av som statsminister.

Det er også ventet at hun vil kunngjøre et comeback søndag, skriver The Guardian , og hun skal ha flere medieopptredener på agendaen den kommende uken. Hun skal være klar for å snakke ut om tiden i den britiske statsministerboligen, skriver HuffPost.

I The Telegraph skriver Truss blant annet at hun ikke anser seg selv som ulastelig for at hennes tid som statsminister varte såpass kort, men påstår at hun ikke ble gitt en realistisk mulighet til å gjennomføre politikken sin.

Minibudsjett

Liz Truss vant ledervalget i Det konservative partiet i september i fjor, og fikk med det jobben som statsminister. Etter framleggelsen av et minibudsjett i oktober, som inneholdt flere skattekutt uten noen plan for hvordan de skulle finansieres, sendte markedene den britiske økonomien ut i en ny storm.

Finansminister Kwasi Kwarteng fikk sparken etter vel fem uker i jobben, og til slutt måtte også Truss gå av.

Rishi Sunak, som opprinnelig tapte lederkampen mot Truss, tok over som statsminister. Han blir ikke nevnt med navn i Truss' essay, men hun kritiserer den nåværende regjeringens skattepolitikk.

Forsvarer seg

I essayet i The Telegraph forsvarer Truss det hun forsøkte å få til med minibudsjettet.

– Jeg tror fortsatt at å prøve å levere på politikken jeg vant ledervalget basert på, var det riktige å gjøre. Men kreftene som var imot meg var for sterke, skriver hun.

– Jeg sier ikke at jeg var ulastelig i det som skjedde, men fundamentalt sett ble jeg av en mektig økonomisk maktelite kombinert med manglende politisk støtte, ikke gitt en realistisk mulighet til å gjennomføre politikken min.

Videre skriver Truss at hun trodde at hun med embetet som statsminister ville bli respektert og akseptert.

– Så feil kan man ta, skriver den tidligere statsministeren.