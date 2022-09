Grieg Seafood setter nye investeringer på vent

(E24) Sjømatselskapet trenger tid til å vurdere hvordan regjeringens skatteforslag vil påvirke selskapet.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Grieg Seafood skriver i en børsmelding onsdag kveld at det «setter nye investeringer på vent» mens det undersøker hvordan den foreslåtte lakseskatten vil påvirke selskapets forretningsområder og strategi, melder E24.

Det ble et enormt ras i lakseaksjer på Oslo Børs onsdag. Toppen av taper-listen er fylt med laksegiganter som Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood.

For sistnevnte ble fasiten et fall på 26,65 prosent. Markedsverdien er nå på 8,1 milliarder kroner for selskapet som i Norge har oppdrettsanlegg i Finnmark og Rogaland.

Tidlig onsdag morgen foreslo regjeringen å innføre en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent.

Dette er regjeringens skatteplan:

Regjeringen vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Grunnrente er ifølge SSB et begrep knyttet til utnyttelse av naturressurser. I tilfellet med grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, handler det om å legge en skatt på den fordelen oppdretterne har fordi de tjener penger på å utnytte naturressursen havet.

Stortinget har tidligere definert grunnrenteskatt som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4000 og 5000 tonn.