Stor oppgang i leieprisene

Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent. Samtidig er antallet ledige leieboliger lavt flere steder i landet.

Det er totalt 2.191 ledige leieboliger på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal i 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

For andre kvartal i 2022 økte prisene i de fire store byene med 2,7 prosent, viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

– Det var en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i andre kvartal 2022. Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest leieprisutvikling i Sørvest

På plassene bak finner man Oslo med vekst på 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent. I Bergen falt derimot leieprisene med 3,1 prosent, etter en kraftig oppgang i første kvartal.

Sterkest leieprisutvikling de siste tolv månedene hadde Stavanger/Sandnes og Bergen med en oppgang på 10,3 og 6,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene på Vest- og Sørvestlandet knytter vi til at det er sterk vekst i norsk økonomi som følge av økt aktivitet i oljenæringen i denne regionen. I studentbyen Bergen drives trolig også prisene opp av at pandemien er over og smitteverntiltakene er opphevet, sier Lauridsen.

Færre utleieboliger tilgjengelig

Samtidig er det færre utleieboliger tilgjengelig flere steder i landet. Det er totalt 2.191 ledige leieboliger på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal i 2022.

Av disse er 873 i Oslo, 483 i Bergen, 561 i Trondheim og 274 i Stavanger/Sandnes.

– Vi har aldri tidligere registrert et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens tilbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har tilbudet gått mye ned i Stavanger, Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, noe som stemmer godt med de beskrivelsene av tilstanden i utleiemarkedet i hovedstaden i august som er kommet frem i mediene, sier han.