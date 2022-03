AFP: EU innfører sanksjoner mot Chelsea-eier Abramovitsj og andre rike russere

Chelsea-eier Roman Abramovitsj og flere andre russiske oligarker rammes når EU om kort tid kommer med en ny sanksjonspakke mot Russland.

Det er det franske nyhetsbyrået AFP som mandag hevder å ha fått bekreftet innholdet i sanksjonene EU har besluttet for å straffe Russlands president Vladimir Putin og kretsen rundt ham.

Nyhetsbyrået henviser til to ikke navngitte diplomater som sine kilder.

Blant rikmennene som EU nå sikter seg inn på å ramme er Roman Abramovitsj. Chelsea-eieren vil i likhet med andre russiske oligarker bli lagt til listen over forretningsmenn som kan få verdier inndratt og bli nektet innreise i EU som følge av krigshandlingene i Ukraina.

De aktuelle oligarkene kan blant annet bli fratatt luksusbåter og millionvillaer.

Grepene er del av den fjerde sanksjonspakken fra EU-hold mot Russland. Innholdet er ventet å bli offentlig kjent senere mandag.

Massive konsekvenser

Britiske myndigheter innførte allerede i forrige uke sanksjoner som rammet Abramovitsj og Chelsea hardt. London-klubbens eier har fått fryst sine verdier og får nå verken reise inn eller ut av landet. Ei heller får han drive forretninger med britiske enkeltpersoner og bedrifter.

Chelsea har samtidig fått en særlig lisens til å fortsette sine aktiviteter. Det betyr at klubben kan spille kamper og betale lønn til ansatte som normalt. Det er imidlertid ikke adgang til å signere nye spillere, og det er heller ikke åpning for å selge klubbeffekter.

Billettsalget til kommende kamper er også stanset.

Før helgen meldte i tillegg Sky Sports at Chelseas ansatte ikke kan bruke kredittkort som er utstedt av klubben. Disse skal være sperret.

Hovedsponsoren Three har også midlertidig valgt å bryte sin avtale.

Vil selge

Abramovitsj offentliggjorde i forkant av tiltakene fra britiske myndigheter at han ønsker å selge Chelsea så raskt som mulig. Det ble først meldt at også salgsprosessen måtte stanses som følge av sanksjonene, men i helgen skrev flere britiske medier at den likevel fortsetter.

Andre land har også innført sanksjoner mot Abramovitsj. Canadiske myndigheter opplyste sist fredag at Chelsea-eieren og andre russiske forretningsmenn ikke får drive forretninger i landet. De får også alle sine midler fryst.

Styret i Premier League har på sin side lagt ned forbud mot at Abramovitsj kan ha styreverv i London-klubben.