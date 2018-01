AVVISER: – Vi har dokumentasjon som viser at vi ikke har tatt inn noen biler som helst. Vi kjenner oss trygge på saken, sier daglig leder Trond Sandven hos Sandven AS. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Luksusbilforhandler Sandven AS saksøkes for seks millioner kroner

En fransk bilselger mener Sandven AS brøt avtalen om levering av over 200 elbiler. – Et sant mareritt av en sak, sier daglig leder Trond Sandven.