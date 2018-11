Hauge vil forsøke å få saken om verdsettelsen av Zachariasbryggen til Høyesterett for tredje gang.

Tirsdag ble det klart at Geir Hove må betale 195 millioner kroner til Knut Jørgen Hauge for Zachariasbryggen. Dette har Gulating lagmannsrett bestemt.

Hauge ville ikke selv kommentere saken tirsdag, og sendte onsdag formiddag ut en pressemelding.

– Valget om å anke er enkelt å begrunne fordi lagmannsretten ikke har fulgt opp forutsetningene fra Høyesterett. Lagmannsretten har i tillegg tryllet bort 1500 kvadratmeter, noe som er helt ubegripelig, skriver Hauge i en pressemeldingen.

Fakta: Prislapp-dansen på Zachen-huset Knut Jørgen Hauge kjøpte i sin tid restauranthuset for 110 millioner kroner gjennom Zachariasbryggen AS. Investoren var hovedeier inntil selskapet gikk konkurs i 2013.

Hauge eide aldri tomten bygget sto på. I 2006 kjøpte investorene Geir Hove og Tom Rune Pedersen tomten for 30 millioner kroner gjennom Kløver Eiendom AS.

I dag eier Hove både bygg og tomt. Dette ble mulig pga. et samarbeid mellom Hoves selskap, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (BST), og Hauges tidligere bankforbindelse, BN Bank.

Lagmannsretten avgjorde i april 2017 hvor mye Hove/BST AS skal betale Hauge/Zachariasbryggen AS for bygget.

Prisingen ble gjort på bakgrunn av nåverdien av fremtidige leieinntekter og den direkte avkastningen på investeringen. Hove og Hauge er ikke enige om hvilke leieinntekter det er mulig å ha på bygget.

Kyte Næringsmegling verdsatte eiendommen, bygg og tomt, til 227 millioner kroner, EY til 264 mill., Cushman & Wakefield til 574 mill. og Newsec til 594 mill.

Hauges advokater prosederte for en prislapp på 550 millioner kroner. I tillegg til renter på svimlende 123 mill. samt høye sakskostnader. Lagmannsretten konkluderte til slutt med at bygget er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner kroner. Dette ble anket til, og avvist av, Høyesterett i november 2017.

13. november 2018 kom Gulating lagmannsrett til en ny verdi på bygningsmassen på 195 millioner kroner. Tomten ble verdsatt til 130 millioner kroner.

Mener det er brukt feil modell

Ifølge Hauge har ikke lagmannsretten fulgt Høyesteretts oppfordring om å bruke samme verdsettelsesmodell på både tomt og bygg.

– Lagmannsretten har igjen klart det kunststykket å benytte avkastningsmodellen på bygget, men igjen forlatt avkastningsmodellen for tomten, skriver Hauge.

Han mener at lagmannsretten har vært inkompetent i denne saken.

– Det føles relativt meningsløst å bekoste dyre rettssaker og bli møtt av inkompetanse fra rettsinstansene og sviktende klarhet i lovverket, skriver han.

Vil uansett ha 80–90 millioner fra Hove

Hauge skriver at beslutningen som foreligger betyr at Hoves selskap skal overføre om lag 220 millioner kroner til Hauges selskap. Dette inkluderer beløpet for bygningen, saksomkostninger og renter.

Han påpeker at Zachariasbryggen har gjort opp alle lån mot BN Bank utover 140 millioner kroner og mener at dersom dommen blir stående må BST gjøre opp 80–90 millioner kroner.

Geir Hove har allerede avvist dette, og mener han har motregnet hele dette beløpet og at hvis beslutningen blir stående, skal han i praksis ikke overføre en krone til Hauge.

– Jeg tror ikke Høyesterett kommer til å ta saken en gang til. Etter min mening har dommerne tatt hensyn til de innspillene Høyesterett kom med i forrige runde, sier Geir Hove.

Erstatningssak i april

I tillegg til saken som har rullet og gått om verdien på bygningsmassen på Zachen, har Hauge varslet et erstatningssøksmål mot BN Bank og Bergen Sentrum Tomteselskap AS (Hoves selskap). Denne er berammet til å gå i seks uker i april 2019.

Hauge påpeker at denne saken vil gå som planlagt.

– Dommen har ikke noen betydning i forhold til erstatningssaken annet enn at skjønnet skal komme til fradrag, skriver han i pressemeldingen.