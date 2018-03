Banklånet er stanset, og begge båtene trenger reparasjon. Eier Linda Holmedal sier hun ikke vet om hun har råd til å reparere skipene.

Savner du synet av det vesle, rød og grønne skipet krysse Vågen?

Begge skipene ligger nå med motorhavari.

Ute av drift

Da den elektriske fergen EF «Beffen» fikk teknisk feil i fjor november, ble den eldre, dieseldrevne fergen satt inn i stedet. Nå er begge skipene ute av drift, skriver Skipsrevyen.

– Delen til den gamle båten må kanskje spesiallages, og verkstedet vet ikke en gang om de har folk som kan lage den. Jeg har fått stoppet lånet i banken, og fortalt på Facebook at vi har minimum 14 dager driftsstans, sier Holmedal til Skipsrevyen, og legger til at hun ikke vet om Beffen kommer tilbake etter de to ukene.

Holmedal meldte ruten ute av drift den 7. mars.

Hanna Kristin Hjardar (arkiv)

Et tapsprosjekt

Siden har pendlere, turister og alle andre måttet gå rundt Vågen i stedet for å kunne tøffe den vesle turen mellom Nordnes og Dokken.

– Vi har ikke fått noen tall på hva reparasjonene vil koste, alt vi har fått beskjed om er at det kommer til å koste. Så det sier seg selv da at det ikke er snakk om småpenger, sier Holmedal til BT.

Hun har fortsatt et svakt håp om at næringslivet vil komme på banen og hjelpe til.

Vurderer salg

– Da skal jeg prøve å holde dette oppegående. Men hvis ingen er villig til å hjelpe meg denne gangen, da blir det salg. Har jeg ikke økonomi, så får heller andre overta, sier «Beffen»-kapteinen trist.

Holmedal overtok «Beffen» fra sin far i 2006, da han døde. I 2008 fikk hun sertifikat slik at hun selv kunne ta roret på «Beffen».

Selskapet Beffen AS omsatte i 2016 for 1,4 millioner kroner, og hadde −39.000 kroner i resultat før skatt. Ifølge Skipsrevyen har Holmedal ikke tatt ut lønn i selskapet siden i fjor sommer.