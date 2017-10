De mest luksuriøse Tesla-modellene blir flere titusen kroner dyrere å kjøpe som følge av en ny avgift i neste års statsbudsjett.

Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift. Dette endres i statsbudsjettet for 2018 som legges frem torsdag, får Aftenposten opplyst.

Men engangsavgiften vil i praksis bare fordyre de største og tyngste elbilene.

Blant bilene som er på markedet i dag, er det i all hovedsak ulike Tesla-modeller som vil bli berørt, ifølge Aftenpostens kilder.

– Da blir det vanskeligere for folk å få kjøpt seg en Tesla. De er kostbare nå, sier Frode Wika.

Teslaeieren fra Sørumsand er en av dem som setter pris på elbilenes avgiftsfordeler

– Reagerer sterkt

Norsk elbilforening reagerer sterkt på budsjettlekkasjen og ber Stortinget stanse Regjeringens forslag.

– Vi er opprørte over at regjeringen gambler med Norges viktigste klimatiltak, og vårt viktigste bidrag internasjonalt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun sier ellbilsatsingen i Norge «viser verden at nullutslipp fra transport er mulig».

Scanpix

– Dette vet vi at det ikke er flertall for i Stortinget, og likevel ønsker Regjeringen å provosere med et forslag som vil skape enorm usikkerhet i bransjen og for forbrukere som allerede har forhåndskjøpt en elbil.

Hun ber opposisjonen om å stanse dette forslaget:

– Vi regner med at Stortinget setter en effektiv stopper for dette forslaget.

– Nå er de store familie-elbilene varslet inn i det norske markedet. For mange familier er disse modellene det de trenger for å kunne skifte til elbil. Nå setter regjeringen hele elbilmarkedet i spill, og vi risikerer bråbrems i salget. Det skjedde i Danmark for ett år siden, da de innførte 20 prosent kjøpsavgift for elbil, og gikk fra å ha et jevnt voksende salg til full stans og kun noen titalls elbiler solgt.

NAF: – Uklokt

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, sier hun er opprørt over at regjeringen vil gjøre de største og tyngste elbilene dyrere.

– I grisgrendte strøk, uten kollektivtilbud, vil fortsatt bilen være det viktigste transportmiddelet. For personer i Distrikts-Norge er det, pr. i dag, kun Tesla, som dekker behovet, sier hun, og utdyper:

– Tesla-bilene er de eneste elbilene som har nok rekkevidde og samtidig kan tilby hengerfeste (Tesla Model X). Disse er i dag for dyre for de fleste. Å gjøre disse bilene enda dyrere er rett og slett uklokt, sier Sagedal.

Bendiksby, Terje / SCANPIX

Hun sier at det er synd at politikerne ser ut til å basere elbil-politikken på at det et mange «rikinger» i Oslo og Bærum som nyter godt av fordelene.

– Man må ikke tenke på elbilpolitikken kun som et fenomen for storbyene.

– Vil ikke nå klimamålene

– Etter 2020–21 vil det være flere tilbydere av store elbiler med hengerfeste. Da vil mange flere, og spesielt i distriktene, vurdere å kjøpe en elbil. Da vil det være uklokt å gjør disse så dyre at vanlig folk ikke har råd til å kjøpe dem. Da vil ikke Norge heller greie å de ambisiøse målene om klimakutt, sier Sagedal.

Hun er også opptatt av at det akkurat nå er «svært mange negative signaler på en gang for bilistene».

– Der er mange «dårlige» beskjeder for tiden, med svært høye bomtakser og annet. Med dette på toppen frykter jeg at politikerne ikke får folk med seg i den omstillingen som er nødvendig. Dette er enda en dårlig nyhet vanskeliggjør hverdagen til folk.

Vektfradrag skjermer andre

Konsekvensene av Regjeringens forslag til endringer vil variere fra noen tusenlapper til flere titusen kroner i økt pris, avhengig av vekt, for de modellene som blir berørt.

Samtidig innføres et vektfradrag i engangsavgiften som gjør at lettere elbiler fortsatt skal fritas for engangsavgift.

– Avgiftsfordelene var en av grunnene til at jeg hadde mulighet til å kjøpe denne bilen, sier Wika om Teslaen han kjøpte for to og et halvt år siden. Bilen er den eneste han har og brukes til daglig til han pendler fra hjemstedet til Oslo.

Frode Wika tror en prisøkning kan ha mye å si for de billigste Teslaene. Han sier han «gikk over budsjett» da han kjøpte sin, og at han i dag ikke ville hatt råd fordi prisene allerede er så høye.

Olav Olsen

Staten taper ti milliarder kroner i avgifter

Statens inntekter fra bilavgifter har de siste årene blitt kraftig redusert på grunn av eksplosjonen i andelen elbiler og ladbare hybrider som ruller på norske veier.

Etter det Aftenposten kjenner til, vil statens inntekter fra bilavgifter i 2017 være redusert med hele ti milliarder sammenlignet med da regjeringen tiltrådte i 2013.

Antallet elbiler og ladbare hybrider i Norge er mer en seksdoblet siden Erna Solberg overtok som statsminister:

Slike biler utgjør i dag 19 prosent av den norske bilparken.

– Store, tunge biler som sliter på veien

I regjeringspartiene har fordelingsvirkningen og signaleffekten ved at så mye av elbil-fordelene tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området skapt bekymring og irritasjon.

Det er noe av bakgrunnen for grepet som nå gjøres.

– Det som utfordrer avgiftsfordelene mest, er Tesla, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til Aftenposten før nyheten om neste års «elbil-avgift» var kjent.

I april skrev DN at Tesla X-kjøpere hittil har fått momsfritak på en halv milliard kroner.

Limi påpeker at selv om Tesla var innovatører på området, er Tesla-bilene «stor, tunge biler som sliter på veien».

– Den eneste fordelen med dem er mindre utslipp. Det betaler ikke for å bruke veien. Det blir litt utfordrende på sikt. Jeg tror derfor at det er der diskusjonen kommer til å starte først, sier Limi, som inntil i høst var Frps finanspolitiske talsmann.

Han spår at avgiftsregimet for elbiler blir videreført med en «litt annen utforming enn i dag», men påpeker at avgiftsinsentivene skal ligge til 2020.

Frode Wika avviser ut fra dem han kjenner som kjører Tesla at elbilfordelene bidrar til å subsidiere de rikeste.

– De har kjøpt bilen fordi de er interessert i den og har hatt muligheten, ikke fordi de er rike. Men det er klart at hvis du skal ha en fullspekket Tesla i dag med de råeste batteriene og sånt – da er den dyr. Da koster den 1,4 millioner, sier Wika som betalte 640.000 kroner for den han har.

Fakta: Dette er elbil-eiernes fordeler Merverdiavgift: Elbiler slipper moms. Engangsavgift: Elbiler har null engangsavgift. Endres i budsjettforslaget for 2018 for de tyngste modellene. Årsavgift: Kraftig redusert (455 kroner mot 2.820-3.290 for fossilbiler i 2017). Bompenger: Var tidligere gratis for elbil, men bompengeselskapene kan nå kreve inntil halv pris. Parkering: Bestemmes lokalt. Fra 2017 opp til hver enkelt kommune om de ønsker å fortsette med å gi gratis kommunal parkering. Kollektivfelt: Bestemmes lokalt. I Oslo-området må du ha med en passasjer for å få lov til å kjøre i kollektivfeltet med elbil i rushtiden. Ferger: Bestemmes lokalt. På enkelte ferger kan du ta med elbilen gratis, men du må betale for sjåfør og passasjerer.

Må forhandle med Venstre og KrF

For å ha flertall for neste års statsbudsjett, er regjeringspartiene avhengige KrF og Venstre. Det er dermed ikke sikkert at den nye Tesla-avgiften overlever høstens budsjettforhandlinger.

Spesielt Venstre har vært svært opptatt av å beholde de økonomiske fordelene for elbil-eiere.

KrF har tidligere åpnet for å se på et tak for hvor dyr bilen kan være og hva som kvalifiserer for avgiftsfritak.

Aps Marianne Marthinsen har tatt til orde for å kutte avgiftsfritaket til Tesla-kjøpere.

Trolig også endringer for hybrider

Stortinget har tidligere bedt Regjeringen legge frem forslag til en endring i engangsavgiften som påvirker hybridbiler.

Omleggingen skal bidra til at ladbare hybridbiler med lang elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde.

Alt tyder på at dette kommer i budsjettet. Omleggingen var ventet fra i sommer, men ble utsatt fordi verken Statens vegvesens motorvognregister eller Skatteetaten satt på data om ladbare hybridbilers elektriske rekkevidde.

Taper mest på redusert engangsavgift

Ifølge en oversikt Frps stortingsgruppe utarbeidet i fjor høst, var den direkte effekten av de politiske endringene som var gjort i bil- og drivstoffavgiftene siden 2013 et kutt på 1,5 milliarder kroner.

Dette tallet viser hvordan avgiftskuttene hadde slått ut om det hadde kjørt like mange biler av samme type og med samme drivstofforbruk på norske veier nå, som for fire år siden.

Men slik er det ikke i virkeligheten:

Stadig flere kjøper elbiler som er helt fritatt for engangsavgift og har svært lav årsavgift.

Avgiftene er vridd slik at det er gunstigere å kjøpe biler med lave utslipp. Hybridbiler har fått gunstigere betingelser, og flere kjøper denne typen biler enn tidligere.

Nyere biler har mer drivstoffgjerrige motorer. Dette gir utslag både i hvor store inntekter staten henter inn på bensin- og dieselavgift, og på andre typer avgifter.

Det er reduksjon i engangsavgiften som står for det klart største inntektstapet for staten – hele 5,8 milliarder kroner ifølge 2017-budsjettet.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, ønsker ikke å kommentere forslaget i kveld. Han vil gjerne studere forslaget nærmere før han uttaler seg.

Det lyktes ikke å få kommentarer fra ledende Venstre-politikere.