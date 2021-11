Nødnettet fortsatt nede flere steder: – Situasjonen følges tett

Lørdag formiddag var rundt 90 av 2.085 basestasjoner i Nødnett rammet av fredagens uvær. Berørte områder er blant annet vest i telemarksregionen, Valdres og deler av Hallingdal og Gudbrandsdalen. Foto: tipser / NTB

Nødnettet er fortsatt rammet av de omfattende strømbruddene som uværet i Sør-Norge forårsaket fredag. Situasjonen følges fortsatt tett, opplyser DSB.

NTB-Tor Martin Kvernhaugen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Lørdag formiddag er rundt 90 av 2.085 basestasjoner i Nødnett berørt. Berørte områder er blant annet vest i telemarksregionen, Valdres og deler av Hallingdal og Gudbrandsdalen, opplyser avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Videre opplyser han at Nødnett er forventet å komme gradvis tilbake når strømmen gjenopprettes.

Transportabel basestasjon for Nødnett i Valdres

– Når strømmen er tilbake, vil det vise seg om vinden har forårsaket feil ved basestasjonene, som for eksempel antenner blåst ut av posisjon. Slike feil har vi bakkemannskaper klare til å rette, sier han.

I samråd med politiet er det nå plassert ut en transportabel basestasjon for Nødnett i Valdres for å gi bedre sambandsdekning blant annet langs E16 og fylkesvei 33.

– DSB følger fortsatt situasjonen tett, sier Heier.

Mens Nødnett-systemet, som DSB har ansvaret for, er det nasjonale, digitale sambandet mellom politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar, er nødmeldetjenesten nødnumrene 110, 112 og 113, som publikum ringer når de trenger hjelp fra helsevesenet, brannvesenet og politiet.

DSB-direktøren: – Det vil ta tid å få rettet opp alt

Flere kommuner har satt krisestab det siste døgnet. I Nordre Land og Sør-Aurdal, begge kommuner i Innlandet, var det i løpet av lørdagen krisemøter. Statsforvalterne i de kommunene som er berørt av fredagens uvær, samarbeider godt, forteller direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i DSB.

– Men det har falt ned mange trær, så det vil ta tid å få rettet opp alt strømutfall og få ryddet alle veier, sier hun til NTB, og legger til:

– Sivilforsvaret, som er en del av DSB, er også i dialog med berørte kommuner for å kartlegge samlet behov for bistand. Så langt er ingen mannskaper i Sivilforsvaret i innsats, men de har i formiddag plassert ut et strømaggregat i beredskap i Fekjær i Valdres. Dette kan kobles til fastbygg dersom det skulle bli behov.