SAS får konkursbeskyttelse: – Ingen selskaper ønsker dette

Konkursdomstolen i New York hadde sin første høring etter at SAS søkte konkursbeskyttelse. Underveis falt rammene for SAS under prosessen på plass, mens dommeren skapte latter blant advokatene.

Dagen etter at over 900 SAS-piloter gikk ut i streik, søkte SAS-ledelsen om konkursbeskyttelse i USA.

Den første høringen i SAS’ Chapter 11-prosess ble avholdt i konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt torsdag ettermiddag.

Dette er den formelle starten på konkursbeskyttelsesprosessen, der SAS har planer om å få gjennomført spareplanen SAS Forward.

Allerede i innledningen kunne advokatfirmaet Weil, Gotshal & Manges LPP som bistår SAS i prosessen, fortelle at selskapet har rundt 700 millioner dollar, tilsvarende syv milliarder kroner, i kontantbeholdning.

Under rettsmøtet kom en rekke forslag fra advokatfirmaet Weil, Gotshal & Manges LPP som bistår SAS i prosessen. Disse forslagene går på hva SAS kan bruke penger på for at virksomheten skal fortsette som normalt mens selskapet er under konkursbeskyttelse.

Forslagene inkluderte punkter om at kundeprogrammet Eurobonus skal videreføres, betaling av drivstoff og at ansatte skal få betalt det selskapet skylder dem, for å nevne noen av de tolv forslagene som ble presentert.

De fleste forslagene var helt i orden for dommeren, mens han på enkelte punkter valgte å gjøre mindre endringer. På et tidspunkt varslet at han ville stryke en del av et forslag, noe som skapte latter hos advokaten.

– Det forventet jeg egentlig at du skulle si. Jeg hadde flagget det punktet i dokumentene mine, sa advokaten.

SAS-sjef Anko van der Werff sier i en melding at beslutningene dommeren tok sikrer at selskapet vil fortsette sin drift som normalt når restruktureringsprosessen i USA starter.

– Vi er fortsatt fokusert på å gi kundene den servicen de er vant til, mens vi øker innsatsen for å implementere vår omfattende transformasjonsplan SAS Forward, sier van der Werff.

Innrømmelse fra dommeren

Den drøyt to timer lange høringen innehold i stor grad forklaringer og diskusjoner rundt punktene, men da blant annet Eurobonus-programmet sto i fokus, tok dommeren brått ordet.

– Jeg har en litt spesiell sak å komme med. En gammel venn av min kone fortalte at de har en billett med SAS om kort tid. Det synes de var morsomt å fortelle meg da de fant ut at jeg skulle være dommer i saken. Jeg har ingen interesse i den turen, men jeg forteller det for å vise åpenhet, sa dommer Michael E. Wiles.

– Det er ikke en nær venn, spurte en av advokatene, som fikk til svar at det ikke var en konkursadvokat og at det ikke burde ha noe å si.

Også da Star Alliance-samarbeidet SAS er en del av ble diskutert kom dommerne med en liten anekdote da han skulle fortelle hva han mente om forslaget.

– Jeg har vært på noen reiser i mitt liv, der jeg har vært nødt til å hente ut bagasjen min, for deretter å sjekke den inn igjen. Det er ikke noe jeg vil kreve at andre skal være nødt til å gjøre. Så dette er helt greit for meg, sa dommer Wiles.

Omfattende, dyr og inngripende

Tirsdag ble det kjent at kriserammede SAS, og en rekke av selskapets datterselskaper, har søkt om konkursbeskyttelse i USA for å sikre videre drift. Konkursbeskyttelse innebærer at ingen kreditor kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet er under beskyttelse. I USA kalles det for «Chapter 11».

– Det er ingen selskaper som ønsker å gå gjennom en Chapter 11-prosess med mindre det er tvingende nødvendig, sier Stine Dalenhag Snertingdalen, advokat og partner i Kvale.

Snertingdalen, som er spesialisert innen restrukturering og konkurs, sier prosessen er omfattende og dyr, samt inngripende for selskapet.

– Chapter 11-prosessen ligner litt på den norske konkursbeskyttelsesprosessen, rekonstruksjon, som kom på plass i mai 2020. Men den amerikanske Chapter 11-prosessen er mer fleksibel og kraftfull, og gir et stort internasjonalt konsern mulighet til å få til helhetlige løsninger som respekteres av kreditorer rundt om i verden, sier hun.

Når store selskaper som SAS gjør dette, skyldes det ifølge Snertingdalen at de ikke har med seg alle aksjonærer på løsningen de ønsker å få til, eller ønsker å stanse pågang fra et mindretall kreditorer som forsøker å fremme krav på bekostning av andre.

EKSPERT: Stine Dalenhag Snertingdalen er oppnevnt av Justisdepartementet som medlem av Konkursrådet.

– En Chapter 11-prosess kan bidra til å få på plass en løsning for SAS som er bedre for kreditorene enn om selskapet skulle gå konkurs. Kreditorer skal stemme over forslaget, og et mindretall vil ikke kunne stanse en løsning for SAS som flertallet av kreditorene ønsker, sier advokaten.

– SAS vil kunne drive videre som vanlig mens prosessen pågår, og retten i USA vil ikke akseptere at noen av selskapene som omfattes av Chapter 11-prosessen begjæres konkurs av kreditorer i andre land, sier Snertingdalen videre.

Allerede tirsdag besluttet konkursdomstolen i New York at samtlige av de 14 selskapene i SAS-konsernet som har søkt konkursbeskyttelse, skal behandles i en og samme sak.

– Skal ivareta alle parter

Advokat Stine Dalenhag Snertingdalen sammenligner en Chapter 11-prosess som medisinsk behandling av en alvorlig syk pasient.

– Mens selskapet er under slik behandling, får det ro fra kreditorpågang til å jobbe med å bli friskt. Chapter 11-prosessen har også visse medisiner og operasjonsverktøy som kan brukes for å hjelpe med å friskmelde selskapet. Dette er også slik den norske konkursbeskyttelsen, rekonstruksjon, fungerer, sier hun.

– Det er viktig å huske at utgangspunktet for en Chapter 11-prosess alltid er at kreditorene skal komme bedre ut enn ved en faktisk konkurs. Dommeren skal ivareta alle parters interesser, sier Snertingdalen videre.

Fakta Må kutte kostnader og hente penger SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Les mer

Fakta Disse selskapene har søkt om konkursbeskyttelse SAS AB

SAS Danmark A/S

SAS Norge AS

SAS Sverige AB

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Scandinavian Airlines of North America Inc.

Gorm Asset Management Limited

Gorm Dark Blue Limited

Gorm Deep Blue Limited

Gorm Sky Blue Limited

Gorm Warm Red Limited

Gorm Light Blue Limited

Gorm Ocean Blue Limited

Gorm Engine Management Limited Les mer