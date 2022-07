«Kjetting-Jan» sikret sin største kontrakt: – De begynte nesten å grine

Kjetting-Jan hevder å ha kommet til unnsetning for en kunde i Midtøsten. – Kontrakten har sikret drift for selskapet i mange år fremover.

Jan Vindenes kan smile over den inngåtte kontrakten med en kunde i Midtøsten.

Jan Vindenes, bedre kjent som «Kjetting-Jan», har sikret kontrakt med en kunde i Bahrain for leveranse av fortøyningsutstyr i august, skriver E24.

– Det er en kunde i Bahrain som trenger å fortøye et stort tankskip. Leveransen er i august for 30 millioner kroner, sier Vindenes, som ikke vil navngi kunden.

Han forteller videre at det avtalte beløpet er relativt stort i bransjen for anker og kjetting, og beskriver det som «en gigantavtale».

– Vi har fått penger allerede!

Vindenes startet Castle Hills AS, leverandør av maritimt utstyr, i fjor og er daglig leder i selskapet. Han ble for alvor kjent da han dumpet 25 tonn kjetting hos kemneren i Fjell som formuesskatt i 2017.

Kundens tap ble Jans gevinst

Vindenes forteller at kunden hevder å ha blitt utsatt for svindel. Kunden i Bahrain skal ifølge han ha betalt 30 millioner kroner til en angivelig kinesisk leverandør før leveransen hadde funnet sted. Deretter skal ikke kunden ha hørt noe mer.

– Det er dumt å bli svindlet, men det var flaks for oss. Det er bra at de fant oss, ellers hadde de ikke kunnet fortøyd den store tankeren sin, sier han.

Han hevder at det var kun hans selskap i hele verden som kunne hjelpe kunden på så kort varsel.

– De begynte nesten å grine i telefonen, og sa «you have saved our lives».

Ser positivt fremover

Vindenes forteller at kontrakten har sikret drift for selskapet i mange år fremover, samt kapital til å investere ytterligere for ekspansjon.

– Jeg kan forhåpentligvis bygge flere arbeidsplasser på Sotra, utenfor Bergen.

Han forventer at kontrakten vil være en god referanse som vil skaffe selskapet flere kunder fremover. Selskapets målsetting er å betjene hele verden.

– Mitt ambisjonsnivå for de neste fem årene er å skape en bedrift med et resultat på 10–20 millioner i året.

Vindenes forteller at logistikk og frakt av utstyr har generelt vært to store utfordringer i bransjen. Dette året har invasjonen i Ukraina også gitt ringvirkninger.

– Det har vært mangel på stål i Europa i år på grunn av krigen. Det slår ut i vår bransje.