Norges Banks stabsdirektør går av

(E24) Norges Banks stabsdirektør, Birger Vikøren, går av etter 36 år i sentralbanken.

Birger Vikøren avbildet i 2017.

Vikøren skriver dette selv på sin Linkedin-profil, melder E24.

– Etter 36 års tjeneste i Norges Bank har jeg bestemt meg for å slutte. Det har vært en utrolig interessant og givende tid å jobbe som offentlig tjenestemann og økonom med så mange svært kompetente kolleger, og ikke minst jobbe i meningsfulle lederroller innen pengepolitikk, finansiell stabilitet og kapitalforvaltning, utdyper han.

Vikøren forklarer at han nå skal begynne å jobbe som foreleser og veileder for økonomistudenter ved Universitetet i Oslo og NHH.

– Jeg gleder meg til å lære studentene makroøkonomiske teorier og vise dem hvordan de kan anvendes i praktisk politikk. I tillegg vil jeg bruke min erfaring til å forfølge andre oppgaver, blant annet som medlem av Rådet for Statistisk sentralbyrå og styret i Forskningsrådet, skriver han.

Oljefondsjef Nicolai Tangen kommenterer følgende under Linkedin-innlegget:

– Det har vært helt fantastisk å jobbe med deg, og jeg er så glad for at du vil gjøre den viktigste tingen fra nå av, å lære opp den neste generasjonen, skriver Tangen.

I fjor ble det kjent at Vikøren var en av dem som søkte om å ta over som nestsjef under daværende sentralbanksjef Øystein Olsen. Det fikk han imidlertid ikke på grunn av at sønnen jobbet som rådgiver i Finansdepartementet.