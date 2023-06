Flere EU-land setter makspris på mat: – Det eksperimenteres friskt

(E24) Galopperende matvarepriser har fått flere EU-land til å ta ulike grep. Den svenske økonomen Lars Janung har ikke sett liknende mønster i vestlige land siden 1970-tallet.

Et skilt i en butikk i Ungarn, som er hardest rammet av prisvekst på matvarer, som forteller kundene om pristakene som er satt i verk på essensielle matvarer.

Mens strømprisene den siste tiden har gått kraftig tilbake, er det nå matvarepriser som leder an i å løfte den generelle prisveksten både i Norge og i EU.

Matvareprisene steg 16,6 prosent i EU fra april i fjor til april i år, ifølge tall fra Eurostat.

I møte med den verste levekostnadskrisen på en generasjon, tar flere europeiske myndigheter nå verktøykassen i bruk for å hanskes med den, skriver E24.

– Det eksperimenteres friskt rundt om i Europa med ulike grep for å dempe matprisinflasjonen, sier den svenske økonomen og eksperten på disse prismekanismene, professor emeritus Lars Jonung.

Disse grepene har blitt tatt

I forkant av de ventede prisøkningene hos norske dagligvarekjeder i februar, var også SV ute og ba regjeringen om å vurdere makspris på mat, om prishoppene ble «urimelig høye».

– Starter i det små

Jonung, som har forsket mye på ulike former for priskontroll, har ikke sett et liknende mønster i vestlige land siden 1970-tallet.

– Man starter i det små, med mindre omfattende reguleringer. Så viser det seg at disse ikke fungerer for å få bukt med inflasjonen, og da vil man etter hvert gå inn for mer bindende og omfattende kontroller. Slik fungerer den politiske dynamikken som regel, sier Jonung, og peker på tiden da Richard Nixon var president i USA.

I 1971 innførte Nixon en 90 dagers pris- og lønnsfrys for å få bukt med galopperende priser.

Professor emeritus ved Lunds universitet, Lars Jonung, mener ulike former for priskontroll har en rekke negative konsekvenser for samfunnsøkonomien. – De skaper mangler på varer og tjenester der den regulerte prisen settes under markedsprisen, de reduserer tilbudet og fører til svarte markeder, sier han.

– Våre historiske erfaringer fra ulike typer priskontroller viser at ingen priskontroll kan få ned inflasjonstakten på sikt, og vi har nå bevis fra de siste 2000 årene på det, sier Jonung.

Det er fordi priskontroller ikke angriper de grunnleggende årsakene til inflasjonen, som i dette tilfelle er effektene av krigen i Ukraina, ifølge forskeren.

– Det er som å sette febermåleren i kaldt vann for få ned feberen, sier Jonung, som mener manøvrene er en form for populisme.

Verdensbanken ber myndighetene ta grep

For et par uker siden varslet Verdensbanken at det var «akutt behov» for «målrettede politiske intervensjoner» for å skåne de mest sårbare mot de høye matvareprisene i flere EU-land.

Også de bemerket at priskontrollene flere nå har satt i verk ikke er optimalt.

– Hva kan myndighetene gjøre for å bidra til å avhjelpe situasjonen?

– Man kan gi direkte støtte til husholdninger som påvirkes av den kraftige matprisstigningen, barnebidrag kan økes midlertidig, man kan kutte skatten for lavtlønte, eller kutte skatten på visse matvarer, sier Jonung.

Folk handler mat på et marked i Budapest, hvor pølser og skinke nå nesten omtales som luksusgoder på grunn av de skyhøye prisene. For det er for essensielle matvarer, deriblant egg, melk og sukker som har hatt kraftigst prisvekst.

– Triks ikke med prismekanismen

På 1970- og 80-tallet var det høye renter og fallende energipriser, i tillegg til en tilpasning til høyere energipriser, som etter hvert tok knekken på inflasjonen, forklarer Jonung. I tillegg fikk man mer energieffektive biler og produksjonsmetoder.

– Det er viktig å ha en velfungerende prismekanisme nettopp for å få en tilpasning til endrede prisrelasjoner. Så mitt siste poeng er følgende: triks ikke med prismekanismen.

Torsdag kom det for øvrig ferske inflasjonstall fra eurosonen, som viser at prisveksten dempet seg til 6,1 prosent i mai. Mai-tall for EU og for matvarer spesifikt er foreløpig ikke tilgjengelige.