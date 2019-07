En SAS-passasjer åpnet døren og utløste nødsklien mens flyet taxet mot rullebanen på den greske øya Zakynthos. Nå venter politianmeldelse og en kjemperegning.

Onsdag kveld denne uken var 161 passasjerer på vei hjem etter endt ferie da SAS-flyet, en Airbus A321 som fløy charterrute fra Zakynthos til København, plutselig måtte stoppe på vei til rullebanen.

En av passasjerene hadde reist seg og løp mot utgangen med en flyvertinne i hælene, ifølge den danske avisen Berlingske Tidende. Passasjeren klarte å åpne døren, noe som automatisk utløste nødsklien.

Dermed kunne ikke flyet ta av, og alle passasjerene måtte innlosjeres på hotell før de kunne reise hjem dagen etter.

Politianmeldt og erstatningsansvarlig

Dette får nå kostbare konsekvenser for kvinnen, forteller pressekontakt Tonje Sund i SAS.

Shutterstock, NTB Scanpix (ill.bilde)

– Dette er en hendelse vi ser alvorlig på, og den er nå politianmeldt, sier hun på telefon til Aftenposten.

– Vil passasjeren også få et erstatningskrav fra SAS?

– I henhold til våre regler er man som passasjer erstatningsansvarlig for denne typen skader. En nødsklie er litt som en kollisjonspute i bil. Når den er utløst, må den byttes. I tillegg kom de 161 medpassasjerene seg ikke av gårde, forteller hun.

Sund bekrefter at kostnader for en ekstra natt på hotell for passasjerene er en del av regnestykket i forbindelse med erstatningsansvaret.

Shutterstock, NTB Scanpix (ill.bilde)

– Det danske bransjenettstedet Checkin.dk skriver at hun kan vente seg en millionregning?

– Vi ønsker ikke å kommentere beløp, men det er klart at dette er kostbart. Sammenlignet med hvor mange passasjerer vi frakter, hender det ikke ofte, men ett tilfelle er ett for mye. Vi ønsker at det skal være en god opplevelse om bord, og her gikk det utover medpassasjerer som må bli igjen en ekstra natt. Det er ikke en trivelig opplevelse, sier hun.