Foodora-streiken avsluttet – signerer tariffavtale

Den fem uker lange Foodora-streiken er over. Nå signerer Foodora tariffavtale, og syklistene får både lønnsøkning og kompensasjon for å holde klær og utstyr.

Streikende Foodora-syklister utenfor Riksmeklerens kontor i Grensen i Oslo før den 14 timelange meklingen startet torsdag formiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Syklister i matleveringstjenesten Foodora har vært i streik i fem uker, etter at de ikke klarte å bli enige om en tariffavtale. Nå er streiken over, og partene er enige. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

– Først må jeg bare si, for en fantastisk gjeng dyktige syklister vi har i våre rekker, sier Eggum.

– Jeg gratulerer dem med å ha fått gjennomslag i kravet om tariffavtale. At Foodora i dag signerer tariffavtale setter en helt ny og viktig standard i fremtidens arbeidsliv, sier lederen i Fellesforbundet.

Partene kom til enighet klokken halv to natt til fredag, etter 14 timers mekling, ifølge FriFagbevegelse.

Lønnsøkning, vintertillegg og AFP

Striden har dreiet seg om uenighet om lønn, samt at sykkelbudene og Fellesforbundet har krevd kompensasjon for at syklistene selv må holde sykkel, mobiltelefon og uniform som benyttes på jobb.

Avtalen som nå er på plass er en bedriftsavtale mellom Fellesforbundet og Foodora Norway, noe som innebærer at alle landets sykkelbud drar fordelene av avtalen.

– Alle element i en tariffavtale er med, inkludert AFP. Vi er spesielt glad for et tillegg på grunnlønn, tillegg for utstyr og et eget vintertillegg. I sum utgjør dette minst 15.000 kroner i året for syklister som jobber fulltid. Det er veldig gode resultat, utdyper Eggum til NTB.

Streiken vokste

Sykkelbudene har de siste årene organisert seg i Transportarbeiderforbundet, som nå er en del av Fellesforbundet. Kravet om tariffavtale ble sendt før sommeren

Da Foodora og Fellesforbundet møttes til mekling 19. august ble de ikke enige. Dagen etter gikk 102 sykkelbud ut i streik, og siden ble flere tatt ut. I forrige uke ble streiken utvidet til også å gjelde Foodora-syklister i Trondheim. Da partene kom til enighet var nærmere 200 syklister tatt ut i streik.

– Når en konflikt går over en måned tar det selvsagt på. Vi har kjent styrke og motivasjon i den massive støtten streiken har fått, nå skal vi feire, sier sekretær Bjørn Jonassen i Fellesforbundet.

Foodora er en matleveringstjeneste der sykkelbud henter bestilt mat hos restauranter og kjører det ut til kundene. Sykkelbudtjenesten leverer mat fra restauranter hjem til kunder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

SV-leder Audun Lysbakken gratulerer de streikende.

– De har gjennomført en god og kreativ streik med et rettferdig krav. Nå har de vist at det går an å vinne fram med krav om et rettferdig arbeidsliv også i app-økonomien. Det er utrolig inspirerende for mange i hele Europa, skriver Lysbakken i en melding til NTB.