500 turister stengt inne i skianlegg etter jordras i Canada

Rundt 500 turister er stengt inne på et skihotell vest i Canada etter at et jordras ødela veien til anlegget søndag. De kommer seg ikke hjem før om flere dager.

NTB

Kraftig regnvær utløste jordraset som ødela omtrent 1 kilometer av den eneste ankomstveien til Sasquatch Mountain Resort, ifølge samferdselsetaten i provinsen British Columbia.

Etaten sier at det vil ta fem til seks dager å rydde veien og oppfordrer de som er på hotellet, til å være på anlegget mens de venter på at veiarbeidet blir ferdig.

Hotellet, som ligger nesten 100 kilometer øst for Vancouver, mistet strømmen på grunn av det dårlige været, men sier at de hadde aggregater i reserve.

Sjefen ved hotellet, Shelby Lim, sier til CBC at de ferierende kan forlate stedet via helikopter mot en kostnad på rundt 150 canadiske dollar per person, som tilsvarer rundt 1.000 norske kroner.

Rundt 100 personer som er på hotellet, planlegger å benytte seg av helikoptertjenesten, ifølge CBC. Resten belager seg på å vente til veien er åpen igjen.

