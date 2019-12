Fiskeriministeren varsler nye trafikklys for havbruksnæringen

Fiskeriminister Harald T. Nesvik jobber med neste års trafikklys som skal regulere oppdrettsnæringen. – Dette er en stor og viktig beslutning, sier han.

Fiskeriministeren vil presentere de nye trafikklysene tidlig neste år. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Trafikklyssystemet innebærer at landet deles inn i 13 fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, eller om den må reduseres.

– Vi jobber med å fargelegge kysten og å ta de beslutningene som kreves for å gjennomføre konsekvensene av fargeleggingen. Dette er en stor og viktig beslutning som kan ha betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen. Vi må være sikre på at vi gjør de riktige grepene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Målet er å sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

– Fargeleggingen for de neste to årene vil bli presentert tidlig på nyåret, sier Nesvik.

