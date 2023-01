Amazon sier opp 18.000

Netthandelsgiganten gjør sitt største kutt i arbeidsstyrken noen gang.

– Disse endringer vil hjelpe oss å forfølge våre langsiktige muligheter med en

sterkere kostnadsstruktur, sier administrerende direktør i Amazon, Andy Jassy, ifølge Bloomberg.

Tidligere har det vært kjent at netthandelsgiganten skulle kutte 10.000 ansatte. Nå har altså tallet økt til 18.000.

Amazon har tidligere innrømmet at selskapet ansatte for mange, for fort under pandemien. Totalt har selskapet rundt 1,5 millioner ansatte.

Kuttene kommer hovedsakelig til å ramme ansatte i administrative stillinger, sentrert rundt varehandel- og stillinger innen personalledelse.

En rekke teknologiselskaper har kvittet seg med ansatte den siste tiden. Sist ut var Salesforce som onsdag varslet at de ville si opp 10 prosent av arbeidsstyrken. Bloomberg skriver at Amazon sitt kutt kan bli det største så langt blant amerikanske teknologiselskaper.

Investorene i Amazon reagerer positivt på nyheten i etterhandelen på Wall Street, der aksjen stiger 1,71 prosent.

– Amazon har vært kommet seg gjennom usikre og vanskelige økonomiske tider før, og vi vil fortsette å gjøre det, sier Jassy.