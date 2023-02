Equinor leverer tidenes største norske årsresultat

Equinor leverer svimlende tall for 2022 etter skyhøy gasspris og høy oljepris. Men prisene avtok mot slutten av året, og fjerde kvartal ble noe svakere enn det foregående.

Equinor leverer et justert resultat før skatt på 15,1 milliarder dollar i fjerde kvartal. I samme kvartal året før leverte selskapet justert resultat på 15 milliarder dollar.

På forhånd hadde analytikerne i gjennomsnitt ventet et justert resultat justert resultatEquinor og analytikerne fokuserer særlig på selskapets justerte resultater, et tall hvor engangseffekter og støy er luket ut. Dette skal gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør. før skatt på 14,4 milliarder dollar (144 milliarder kroner), ifølge prognoser som Equinor selv har hentet inn fra analytikere som følger selskapet.

Resultatet var svakere enn i tredje kvartal, da Equinor fikk et rekordhøyt justert resultat før skatt på 24,3 milliarder dollar.

Olje- og gassprisene har dempet seg fra rekordnivåene i tredje kvartal, da særlig gassprisene var veldig høye. Nederlandske TTF nådde 340 euro per megawattime på toppen i august, men falt gjennom fjerde kvartal og lå på 76 euro ved inngangen til 2023.

Equinor skrur opp kapitaldistribusjonen og vil dele ut tilsvarende 170 milliarder kroner (17 milliarder dollar) til aksjonærene i 2023.

Utdelingen av består av både tilbakekjøp av aksjer og utbytter. Tilbakekjøp av aksjer er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbytte.

Equinors ulike enheter i fjerde kvartal: Slik ble det justerte resultatet før skatt i Equinors ulike segmenter i fjerde kvartal: Exploration & Production Norway: Justert resultat på 14,594 milliarder dollar, fra 14,809 milliarder dollar på samme tid året før.

Exploration & Production International: Justert resultat på 676 millioner dollar, fra 689 millioner dollar i fjerde kvartal 2021.

Exploration & Production USA: Justert resultat på 474 millioner dollar, fra 587 millioner dollar på samme tid året før

Marketing, Midstream & Processing: Justert resultat på minus 540 millioner dollar, fra minus 997 millioner dollar på samme tid året før.

Renewables: Justert resultat på minus 86 millioner dollar, fra minus 38 millioner dollar i samme kvartal i 2021.

Sterkt årsresultat

Equinors årsresultat endte på svimlende 74,94 milliarder dollar i 2022. Det tilsvarer rundt 766 milliarder norske kroner, og er det største årsresultatet levert av et norsk selskap noen gang.

– I 2022 reagerte vi på energikrisen og bidro til energisikkerhet. Med sterk operasjonell ytelse leverte vi rekordresultater og kontantstrøm kontantstrømKontantstrøm er et regnskapsuttrykk som viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift i løpet av en regnskapsperiode. fra operasjoner, sier konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Analytikernes estimater la på forhånd opp til et justert resultat for hele 2022 på 74,3 milliarder dollar (741 milliarder kroner).

Til sammenligning var Equinors justerte resultat for hele 2021 på 33,49 milliarder dollar.

Høyere priser bidro til at Equinor-aksjen steg med om lag 49 prosent i 2022, men aksjen har dempet seg en god del inn i 2023.

Venter høyere priser

Selskapet justerer også opp forventningene til energiprisene, særlig på kort sikt:

Equinor venter en oljepris på 75 dollar fatet i 2025, fra tidligere 70 dollar fatet

Selskapet venter en europeisk gasspris på 20 dollar per MMBtu i 2025, fra tidligere anslag på 7,3 dollar per MMBtu

Strømprisen i Tyskland ventes på 115 euro per megawattime (om lag 1,27 kroner kilowattimen) i 2025, fra tidligere anslag på 65 euro per MWh

Equinor skriver opp verdier for 1,09 milliarder dollar i fjerde kvartal. Tidligere har Equinor varslet at selskapet ventet å skrive opp verdien av det britiske Mariner-feltet, som tidligere var blitt skrevet ned.

Equinor produserte 2,046 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal. Det er litt opp fra kvartalet før, men svakere enn produksjonen på 2,158 millioner fat per dag i fjerde kvartal 2021.

Selskapet venter å øke olje- og gassproduksjonen med tre prosent i 2023.

Vil øke investeringene

Equinor har tradisjon for å komme med nye signaler om sin strategi i forbindelse med resultatet for fjerde kvartal.

I årets oppdatering sier Equinor blant annet at det vil jekke opp investeringene. Selskapet vil investere 10 til 11 milliarder dollar i 2023, og i snitt 13 milliarder dollar i året i 2024, 2025 og 2026.

Det er en oppjustering fra fjorårets anslag, da selskapet ventet å investere 10 milliarder i år og 12 milliarder årlig i 2024 og 2025.

Equinor venter nå at MMP-segmentet, som blant annet handler med olje og gass, skal levere justerte resultater på 400–800 millioner dollar i kvartalet, fra tidligere anslag på 250–500 millioner dollar i kvartalet. Denne enheten tjener ofte mer når prisene i markedet svinger mye.

Selskapet venter også solid pengestrøm og avkastning. Equinor venter at kontantstrømmen fra driften etter skatt blir på rundt 20 milliarder dollar i året frem mot 2030.

I fjor sa Equinor at selskapet ventet en fri kontantstrøm på rundt 25 milliarder dollar årlig fra 2022–2026, forutsatt visse prisnivåer på olje og gass.

Selskapet sier at olje- og gassprosjektene som skal i produksjon de neste ti årene i snitt er lønnsomme ved en oljepris på 35 dollar fatet. I snitt vil disse prosjektene være tilbakebetalt på 2,5 år, opplyser Equinor.